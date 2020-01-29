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Вторая жизнь: что нужно знать при реставрации автомобиля

, ИА "Амител"
Благодаря качественному ремонту детали будут служить не хуже, чем новые
Фото: Pexels.com

Фото: Pexels.com

Приборная панель, или как ее принято называть у автомобилистов – "торпеда", – важный элемент интерьера автомобиля. Со временем она изнашивается и требует перетяжки. Чтобы вернуть ей прежний вид, важно обратиться к настоящим мастерам своего дела. Профессионалы, которые имеют множество заслуженных положительных отзывов за работу, выполнят работу качественно и в срок.

Как должна выглядеть качественная реставрация "торпеды" автомобиля?

Восстанавливается не только форма, но и цвет, оттиски, прежняя текстура. Чтобы отреставрированная приборная панель прослужила долго, материалы должны соответствовать всем нормам и требованиям. Например, большое значение имеет как качество клея, так и технология его нанесения. Важно не только перетянуть саму "торпеду", но и закрепить новый слой, чтобы избежать последующего расслоения, а также выгорания цвета: летом эта проблема особенно актуальна.

Обратите внимание на безопасность!

Следует уточнить, не используют ли мастера во время перетяжки такие предметы, как шпаклевка, скобы или другие металлические детали. Тесты показывают, что наличие подобных предметов может привести к травмам разной сложности во время срабатывания подушки безопасности. "Торпеда" в таком случае раскалывается на крупные части и движется со скоростью 50-70 км в час. Более подробно об этом смотрите на сайте. Мастера автосервиса используют только специально предназначенный безопасный состав для закрепления всех элементов.

 

Сколько времени занимает качественная полная реставрация?

При полном соблюдении технологии весь процесс перетяжки занимает от трех суток. Если какой-либо автосервис предлагает меньшее время, скорее всего, это значит, что работа будет выполнена некачественно. Есть вероятность того, что в скором времени "торпеда" будет иметь деформированный внешний вид.

При выборе мастеров, которые предварительно прошли все этапы стажировки и имеют солидный опыт, можно быть уверенным в том, что панель приборов любимого автомобиля вновь приобретет идеальный внешний вид и будет иметь его еще долгое время.

Перетяжка панели профессиональными мастерами с использованием качественных материалов в автосервисе обойдется дешевле, чем приобретение новой. 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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