Должность "верховного правителя" предложили внести в Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию продолжает свою работу. Заседания частично проходят в закрытом для журналистов режиме.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" рассказал о предложении переименовать должность главы государства в "верховного правителя".

Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что православие является основной религией России. Сенатор Алексей Пушков настаивает на закреплении в преамбуле Конституции статуса России как "державы-победительницы", пишет "Ъ".

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев также представил ряд своих поправок в Конституцию, среди которых внесение традиционных нравственных ценностей, закрепление веры в бога, добро и справедливость, а также употребление в преамбуле слова "русский", сообщает "Царьград".