Должность "верховного правителя" предложили внести в Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию продолжает свою работу. Заседания частично проходят в закрытом для журналистов режиме.
Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" рассказал о предложении переименовать должность главы государства в "верховного правителя".
Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что православие является основной религией России. Сенатор Алексей Пушков настаивает на закреплении в преамбуле Конституции статуса России как "державы-победительницы", пишет "Ъ".
Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев также представил ряд своих поправок в Конституцию, среди которых внесение традиционных нравственных ценностей, закрепление веры в бога, добро и справедливость, а также употребление в преамбуле слова "русский", сообщает "Царьград".
Комментарии
Что мудрить,когда есть простое и ёмкое-"ЦАРЬ"!
На наших глазах происходит очередное преступление - глумление над Конституцией какой-то непонятной группой, созданной как-бы гарантом...
Туркменбаши
29.01.2020 13:23
Гость
Что мудрить,когда есть простое и ёмкое-"ЦАРЬ"!
Что же вы на первое предложение накинулись, там их несколько, могли бы и по ним отписаться.
Жириновский в 2014 году еще предлагал сделать Путина царем, но потом он сказал что царь конечно не современно звучит я предлагаю назвать его Верховный правитель, а в 2017 году ляпнул что будет Гос Совет. Вот такая оппозиция
ужас
русский ...
так то россия многонациональное государство
что то вспомнилось: Кар-Мэн в багдаде все спокойно, и спят седые воины на золотых коврах. И только не доволен судьбою падишах!
это первоочередные вопросы?
как назвать главу государства, какую религию выбираем и гордимся победами....
серьезно???
я один думаю что там бездельники сидят с детсадовским сознанием?
Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" рассказал о предложении переименовать должность главы государства в "верховного правителя".
Вот сейчас проверь Павла Крашенинникова и вскроется, что кто-то ему настоятельно посоветовал посуетиться, чтобы в Конституцию не прошел запрет иметь вид на жительство в США чиновникам власти
ток библию с конституцией не смешивайте. А то в одной школе адепты РЦП со всех окон-дверей лезут, слово молвить - ученикам начальной школы!
О как крышу срывает, заставь блин д-ка богу молиться - он лоб себе расшибет, это же надо так подлизывать то.
Для народа в конституцию веру в добро пропишут, а для себя разрешение спекулировать не только деньгами но и ценностями?