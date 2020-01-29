Все ближе и ближе. Коронавирус подозревают в соседнем с Алтайским краем регионе

Взрослого и ребенка, прилетевших в Кемерово с китайского острова Хайнань, госпитализировали с симптомами ОРВИ. Пассажиров поместили в инфекционный стационар. Об этом сообщают в областном департаменте охраны здоровья населения.
Медики взяли анализы для точной постановки диагноза.
Напомним, о вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года. Инфекция начала распространяться из города Ухань в провинции Хубэй. Согласно последней информации, жертвами коронавируса стали 132 человека, а число заболевших по всему миру перевалило за шесть тысяч человек.
В Роспотребнадзоре заявляют, что в России случаев заболевания новым вирусом по-прежнему нет.
Комментарии
Карантин на границе? Не, не слышали
29.01.2020 13:16
- гость -
Какой карантин? Температуру мерить? Инкубационный период 14 дней- он может после прилёта ещё 2 недели всех вокруг заражать.
Америка не стесняется в средствах достижения своих целей когда желает получить от Си уступок в переговорах и навязывания своих энергетиков. В ухани единственная лаборатория с химоружием у Китая. Как же он оттуда вышел? Однако военные подключены. А шуму еще больше.
какой вирус?
тут в конституцию прописывают божье слово потихоньку
у меня дома есть противогазы. надо кому оптом или это понты? А то я чую наши поликлиники , которые не в состоянии тараканов победить - коровавирус просто поставит раком без вазелинуса
самогоночка и пролуб
все рецепты
вирус от мороза подохнет