Все ближе и ближе. Коронавирус подозревают в соседнем с Алтайским краем регионе

Взрослого и ребенка, прилетевших в Кемерово с китайского острова Хайнань, госпитализировали с симптомами ОРВИ. Пассажиров поместили в инфекционный стационар. Об этом сообщают в областном департаменте охраны здоровья населения.

Медики взяли анализы для точной постановки диагноза.

Напомним, о вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года. Инфекция начала распространяться из города Ухань в провинции Хубэй. Согласно последней информации, жертвами коронавируса стали 132 человека, а число заболевших по всему миру перевалило за шесть тысяч человек.

В Роспотребнадзоре заявляют, что в России случаев заболевания новым вирусом по-прежнему нет.