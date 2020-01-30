Что такое быстрочай по-алтайски и почему китайцы превращают кедр в "сырую картошку"

Алтайский край с его первозданной природой и уникальным климатом неразрывно связан со здоровьем. Поэтому вполне логично, что в ноябре 2018 года на продовольственный рынок вышла алтайская компания с внушительным объемом продукции для здорового образа жизни. Натуральные компоненты и честное производство привели к тому, что меньше чем за полтора года "Алвитта" завоевала доверие Сибири, европейской части России и ближнего зарубежья. Сегодня производственная компания нацелена на Чехию и Германию. И это не предел.

Руководитель "Алвитты" Дмитрий Боровик в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" раскрыл свои секреты успеха и рассказал, как на непростом бизнес-пути ему помогает Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.

– Дмитрий, начнем с истоков. Как вы стали бизнесменом?

– Это давняя история. Слово бизнесмен меня смущает… Я, наверное, больше производственник. Мои родители работали на заводах – в регионе в свое время была хорошая оборонка – и с малых лет я бывал на этом производстве. Некоторых такие большие предприятия пугают, а меня, наоборот, притягивали эти цеха, эта мощь. После окончания техникума в Бийске я поступил в Алтайский государственный университет на экономический факультет и параллельно устроился на работу на Бийский олеумный завод. Более 10 лет проработал там: и в цехах, и в заводоуправлении. Работа интересная была, связанная с командировками. Причем если сейчас средства связи, различные навигаторы позволяют без проблем найти необходимое место и объекты, то тогда сел в поезд или автобус, а дальше – ищи, как хочешь. Но молодой, азартный был.

Большим подспорьем для меня, конечно, стало понимание работы больших предприятий, в том числе общение внутри коллектива, налаживание внешних коммуникаций, организация процессов производственных. В определенный момент, наверное, вырос из этого и я вышел в свободное плавание.

– Что вас подтолкнуло?

– Решил для себя, что могу больше. У меня тогда в голове роилось множество идей. Это было начало "нулевых", сейчас, конечно, по-другому рынок выглядит. Было непросто, но я ни разу не пожалел о своем выборе. Это интересно. Ты сам себе хозяин. Люди тебе верят и идут за тобой. Это бесценно, при этом налагает и огромную ответственность.

Бизнес по производству пищевых продуктов организовался у нас чуть больше года назад. До этого были проекты, которые до сих пор работают, и я продолжаю их курировать: в сфере IT-технологий – компания по ремонту компьютерной техники и программного обеспечения; в сфере строительных материалов – уже больше 15 лет поставляем тротуарную плитку, бетонные изделия…

– Достаточно разноплановый вы предприниматель!

– Идеи возникают, и нельзя останавливаться. Сложностей немало, но нужно идти вперед. Я все всегда стараюсь довести до победного конца.

– Итак, начало "нулевых", вы уходите с завода. С чего начали?

– Как раз с производства бетонных изделий. Строил себе домик на дачном участке, нужна была тротуарная плитка. По городу побегал, не нашел то, что хотел. Тогда попытался создать сам, стал разбираться в производстве – на самом деле, оказалось не так уж и сложно. Нашел людей, которые знали технический процесс, и мы начали производить изделия того качества, в котором нуждались сами. Были годы "пожирнее", были годы похуже. Нас коснулись и кризисы, но выкарабкивались. Производство действует по сей день. Живем, улыбаемся.

– Как появилась идея производства продуктов для здорового питания?

– Она сама по себе не нова. Особенно в нашем городе. Но я ее вынашивал достаточно долго – наверное, около 10 лет. Не могу сказать, что окунался в эту тему с головой, как-то постепенно по крупицам собирал информацию. Я убежден, что обстоятельства благоволят тем, у кого огромное желание и задор идти в направлении своей цели. У меня в итоге сложилось. Причем наибольшей удачей я считаю подбор кадров – у меня очень сильная технологическая служба. Технологи – это сердце нашей компании. Благодаря в том числе и им мы можем делать еще больше, производить не только пищевые добавки, сиропы и так далее. Остальные проекты я передал под чуткое руководство своих друзей, заместителей, а себя посвятил именно направлению здорового питания.

Я считаю, этот бизнес сам по себе благородный, он помогает людям. Всю продукцию на этапе разработки мы обязательно пробуем сами. Проверяем функциональность, вкусовые качества.

К примеру, к несчастью, мой отец недавно сломал руку. Я ему привез сиропы нашего производства для укрепления суставов. Когда дети кашляют, даем наши сиропы против этой проблемы.

– И все хорошо?

– Да, все хорошо. Продукция способствует выздоровлению.

– Расскажите про свои линейки. Что сейчас выпускаете?

– В первую очередь хочу сказать про сырье. Практически все – местного производства, алтайское. В Бийске, Горно-Алтайске произрастают уникальные травы, которые мы и используем. Также в бальзамы и сиропы закладываем кедровый орех. У одного из соучредителей компании собственное производство по его переработке – от сбора до добычи ядрышка – поэтому мы не можем не использовать такую полезную возможность.

– Чем полезен кедровый орех и почему важно его употреблять?

– Хвойные деревья вырабатывают фитонциды – это полезные вещества, которые помогают людям, в первую очередь, с легочными заболеваниями. Не зря у нас все санатории, в которых лечат астматиков, находятся в сосновом бору. Кедр – это царь сосновых деревьев, несущий официальное название "Сосна Сибирская". Не хочу приуменьшать кедр, произрастающий в других регионах, но алтайский орех – самый вкусный и самый полезный.

К сожалению, на рынке орехового ядра складывается не очень хорошая ситуация. Много алтайского ореха скупают китайцы, которые понимают его огромную пользу. Но их интересует только наше сырье, не готовая продукция. При переработке у себя они вынимают из ядра масло, абсолютно все полезные вещества, делают его красивым, будто восковым. И везут его обратно, в том числе и на Алтай. Но на вкус это как сырая картошка. Да еще и без какой-либо витаминной ценности. При этом некоторые отечественные производители тоже начали этим грешить. Поэтому выбирать кедр при покупке нужно очень внимательно.

– В числе вашей продукции есть и БАДы?

– Нет, мы не производим биологически активные добавки. Это сиропы и бальзамы направленного действия. У нас три линейки:

1. "Алвитта" – 10 наименований для оздоровления;

2. "Фитодрайв" – обогащена витаминами и микроэлементами, предназначена для людей, ведущих активный образ жизни;

3. "Богатство Алтая" – это наш родной иван-чай на основе кипрея; есть чаи как с добавками, так и без них. Шесть видов мы сегодня выпускаем. Позиционируется продукция как чай для ленивых, быстрочай – достаточно добавить кипятка, и вкусный, полезный чай без какой-либо химии готов.

И в самом начале этого бизнеса, и сейчас я говорю: "У нас все по-честному". Мы работаем так, чтобы не пришлось краснеть перед людьми. Вот что вы увидите на этикетке наших продуктов, то действительно там находится – без прикрас и ложных сведений.

Без упаковки невозможно продать продукцию. Еще одно направление бизнеса у меня – это офсетная типография. Соответственно, выпуск упаковочного материала мы тоже делаем сами.

Был один случай. Пришли заказчики в типографию со своим дизайном упаковки под бальзам. Все согласовали, они уехали. Когда собрались запускать печать, обнаружили, что на проекте нет состава продукции. Позвонили заказчикам, а они нам: "Ну, вы напишите сами. Что хотите…" Вот и представьте, что может быть на полках магазинов.

– Как то ядро ореха, из которого все выкачивают… Рынок сбыта – как он формировался у вас, и куда сейчас поставляете продукцию?

– Мы, конечно же, стараемся не обделять свой родной Алтайский край, родную Сибирь. Но тем не менее основная доля покупателей – это европейская часть России. Ну и плюс ближайшее зарубежье, в частности, мы сотрудничаем с Казахстаном. Планируем выходить на европейский рынок: Чехия, Германия. Там, конечно, более высокие требования к продукции в части сертификации, упаковки, но сейчас активно работаем в этом направлении.

– Вы достаточно плотно работаете с Алтайским фондом МСП. Расскажите, как познакомились и с чего началось ваше сотрудничество?

– Я обучался на первом наборе губернаторской программы 10 лет назад. И там познакомился с Евгением Витальевичем Дешевых, который разбил вдребезги представления о чиновниках, являющихся по факту открытыми и доброжелательными людьми. Как раз с подачи Евгения Витальевича узнал об Алтайском фонде микрозаймов –тогда это была отдельная краевая структура, а сейчас она входит в состав Фонда МСП. Кредитовался под значительно меньший процент, чем в банках. И затем на адрес электронной почты стали приходить различные приглашения от Фонда по поддержке малого и среднего предпринимательства на обучающие семинары, на участие в выставках со своей продукцией, по закупочным сессиям и многое другое. Предложениями мы пользуемся очень активно.

Ездим по выставкам в составе коллективного стенда. В Фонде нас опекают как детей, волнуются за нас и переживают. В сентябре 2019 года, например, ездили на продовольственную выставку в Москву, в начале ноября – в Алма-Ату.

– Я так понимаю, что Фонд и затраты на себя очень весомые берет?

– Да, кроме того, что вся организация происходит на высоком уровне – за это Фонду отдельная признательность – большую часть трат берет на себя. Мы оплачиваем только дорогу и проживание. Выкупить или арендовать отдельный стенд – для многих организаций непосильная ноша, они достаточно дорогие. А коллективный стенд от Алтайского фонда МСП – это огромное подспорье. Мы не просто выезжаем на престижные мероприятия, открывающие большие возможности сбыта, мы знакомимся с коллегами, конкурентами, с которыми становимся друзьями, делимся новостями, планами, идеями.

Так что я хотел бы сказать спасибо Алтайскому фонду МСП, в частности Ирине Станиславовне Москвитиной, Евгении Анатольевне Ситниковой за хорошую организацию, за то участие, которое они принимают в развитии бизнеса на Алтае и нашего предприятия.

– Бизнес становится дружнее благодаря таким выездам. Расскажите о результатах последних выставок, в которых вы принимали участие – WorldFood Moscow 2019, Сибирской продовольственной недели в Новосибирске и выставке в Казахстане, которую вы называли.

– По результатам поездки в Москву, например, мы разработали новую линейку и до конца 2020 года ее запустим. Это продукты без содержания сахара. Сахар является консервантом, поэтому чтобы не прибегать к добавлению какой-либо химии, варим продукцию на фруктозе и стевии – траве, произрастающей в Крыму. Калорий меньше, и мы думаем, что должно определенной группе населения понравиться.

Также, как итог, сейчас работаем над заключением контрактов с заинтересовавшимися нашей продукцией именно на выставках. Это не быстрый процесс, важно договориться обо всех мелочах. С выставки в Москве контракты подписаны. Те договоренности, которые привезли из Казахстана – в процессе, потому как есть определенные таможенные нюансы.

То есть эффект от участия в этих выставках грандиозный. Мы ездим туда не ради праздного времяпровождения – когда были в Москве, даже до Красной площади не добрались.

Буквально на следующей неделе снова в составе коллективного стенда, организованного Фондом, едем в Златоглавую.

– По итогам WorldFood Moscow 2019 куда будете поставлять продукцию?

– В Москву. Несколько магазинов Рублевки заинтересовались.

– Как вообще воспринимают алтайскую продукцию вот такого плана в европейской части страны?

– С интересом. Несмотря на то, что подобные предложения есть и в других регионах, мы бледно на их фоне совсем не выглядим. Мы общаемся с оптовиками, простыми людьми на этих выставках, учитываем пожелания, делаем выводы, чтобы достойно представлять Алтайский край повсеместно.

– Вы говорили, что хотите выйти на Европу. Какие шаги сейчас предпринимаете для этого, и как в этом помогает Алтайский фонд МСП?

– В прошедшую пятницу Фонд организовывал на своих площадках двухдневное мероприятие, где мы познакомились с предприятием из Германии. Провели переговоры. Нам предоставили данные, в каком направлении модернизировать упаковку, что делать с сертификацией, которая несколько отличается от нашей.

– Что с упаковкой нужно сделать?

– Мы привыкли делать ее пестро и ярко. А там ценится немножко другое. Если утрировать, им нужна однотонность и минимум информации. Слово "Алтай" их не впечатляет, и хотя оно зашифровано в названии нашей компании, все равно будем настаивать на том, чтобы сохранить на упаковке регион.

Немцы говорят: "Мы едим в основном свое". То есть то, в качестве чего они уверены. Так что будем убеждать, что наше качество не хуже.

– Дмитрий, продолжите фразу: "Мой бизнес – это…"

– Это моя жизнь. У нас нет выходных. Ночью, бывает, проснешься с идеей, которую срочно надо записать. Это мое хобби и надежда на то, что мы делаем продукцию, которая помогает людям.

– Желаю вам успеха и чтобы все надежды воплотились в жизнь. А всем нашим слушателям напомню, что более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какую поддержку оказывает Алтайский фонд МСП, можно получить в городе Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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