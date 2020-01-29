Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за ДТП

Иномарка столкнулась с трамваем на пересечении Попова и Власихинской в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

KIA передней фарой ударилась о вагон, из-за чего перекресток оказался заблокирован. Движение трамваев в одну сторону полностью остановлено, а проезд автомобилей по перекрестку сильно затруднен.

По информации очевидцев, причиной ДТП стал гололед. Водитель иномарки не успел остановиться. В результате инцидента никто не пострадал.