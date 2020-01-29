Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности

Депутат АКЗС от фракции "Единая Россия", директор зоопарка Сергей Писарев предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности на дорогах. В качестве примера он привел город Казань, где власти сняли все билборды, которые отвлекали водителей от дороги. С такой инициативой Сергей Писарев выступил на заседании комитета по правовой политике АЗКС, который был посвящен проекту "Безопасный город" в Алтайском крае.

"Недавно был в двух российских городах, расположенных в европейской части. Это Казань и Рязань. У них ни одного рекламного щита во всем городе нет, который бы закрывал вид на знаки дорожного движения. У нас проехать по Павловскому тракту практически невозможно. Все внимание водителей устремлено на рекламу. Дорожные знаки в районе остановки "Мастерские" расположены так, что закрывают друг друга. Это тоже городская безопасность. Ни в одном европейском городе ни одни рекламные щиты не расположены ближе, чем на 100 метров к дорожным знакам и светофорам. У нас все ими завалено", – сказал Писарев.

Замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин поддержал директора барнаульского зоопарка, заявив, что в современных городах рекламные щиты уже устарели. Водители не обращают внимания на телефоны, а информацию проще найти в интернете за несколько секунд.

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов напомнил, что многие разрешения на установку рекламных щитов были приняты на законодательном уровне в начале 2000-х. Тогда это, по его мнению, позволило привлечь в бюджет Барнаула дополнительные деньги.

В целом, по итогам заседания, депутаты пообещали продумать предложение Сергея Писарева, но инициатива должна исходить от самой мэрии краевой столицы.

Отметим, что согласно статистике, в Алтайском крае за 2019 год на дорогах погибло более 250 человек. В Барнауле же большинство смертельных случаев произошло именно из-за наезда водителей на пешеходов.