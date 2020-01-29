Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности

Депутат АКЗС от фракции "Единая Россия", директор зоопарка Сергей Писарев предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности на дорогах. В качестве примера он привел город Казань, где власти сняли все билборды, которые отвлекали водителей от дороги. С такой инициативой Сергей Писарев выступил на заседании комитета по правовой политике АЗКС, который был посвящен проекту "Безопасный город" в Алтайском крае.
"Недавно был в двух российских городах, расположенных в европейской части. Это Казань и Рязань. У них ни одного рекламного щита во всем городе нет, который бы закрывал вид на знаки дорожного движения. У нас проехать по Павловскому тракту практически невозможно. Все внимание водителей устремлено на рекламу. Дорожные знаки в районе остановки "Мастерские" расположены так, что закрывают друг друга. Это тоже городская безопасность. Ни в одном европейском городе ни одни рекламные щиты не расположены ближе, чем на 100 метров к дорожным знакам и светофорам. У нас все ими завалено", – сказал Писарев.
Замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин поддержал директора барнаульского зоопарка, заявив, что в современных городах рекламные щиты уже устарели. Водители не обращают внимания на телефоны, а информацию проще найти в интернете за несколько секунд.
Председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов напомнил, что многие разрешения на установку рекламных щитов были приняты на законодательном уровне в начале 2000-х. Тогда это, по его мнению, позволило привлечь в бюджет Барнаула дополнительные деньги.
В целом, по итогам заседания, депутаты пообещали продумать предложение Сергея Писарева, но инициатива должна исходить от самой мэрии краевой столицы.
Отметим, что согласно статистике, в Алтайском крае за 2019 год на дорогах погибло более 250 человек. В Барнауле же большинство смертельных случаев произошло именно из-за наезда водителей на пешеходов.
Комментарии
Щиты вообще не замечаю когда за рулем, такие инициативы - бесполезное сотрясание воздуха. Не там проблему аварийности ищете.
Меня щиты раздражают только тогда, когда закрывают видимость знаков. Обычно пишу в администрацию и такую рекламу убирают. В остальном - умеешь ездить, то ни одна реклама не отвлечет.
я их вообще не замечаю/не читаю/не реагирую
пофиг
Убрать всю рекламу и дороги чистить не надо.
(молодцы мандатники отмазал Франка-корешка)
Нужно же видимость депутатской деятельности создать
Надо иногда и заявить о себе, чтобы не забывали.
И, что характерно, ни одна сво.. то, есть ни один, так сказать, депутат из этих бездельников не придумал, что для снижения аварийности можно взять и почистить дороги от снега. Я имею ввиду вывезти снег из города, а не отгрести его на обочину.
Как говорится, "чтобы попки были сухими и чистыми, их нало сушить и чистить". Но, видимо, с ветряными мельницами директору зоопарка бороться легче, чем даже заикнуться (я уж не говорю про стуканье кулаком постолу) о том, что мол, отцы, хватит воровать, давайте хоть раз за зиму почистим снег в городе.
Вообще, напрягают небольшие баннеры, которые ставят на перекрестках. Как пешеходу, они мешают обзору
Прекрасную идею предложил ведь. И опять всем всё не нравится. Убогие рекламные щиты уродуют городскую среду в конец. Или все владельцы этих помоек отписались?
29.01.2020 15:00
- гость -
Идея может быть и хорошая, но на безопасность дорожного движения она не сказывается и водителям она не мешает, а он то упор делает как раз на то что водителям она мешает. Если бы это озвучивалось, как Вы описываете, тогда все правильно было бы.
АП ! И Аренда земли под рекламу в гору пошла )))
Отличная идея. Ну аварийность приплел конечно, но согласитесь нужны какие то были аргументы. Для водителя совершенно не влияют щиты. А вот очистить город от этой разноцветной помойки это идея хорошая. Правда кое кто лишится больших денег (там кормится большая часть ). Но тут надо идти дальше, убирать с фасадов всю эту галиматью, реально фасадов не видно. Они у нас конечно не блещут своим внешним видом, но все же, может скорее пойдут работы по приведению их в достойный вид.
Давно пора было это сделать, ещё когда по этим граблям при ремонте Павловского тракта ходили.