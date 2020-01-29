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Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
С такой инициативой выступил депутат АКЗС Сергей Писарев
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС от фракции "Единая Россия", директор зоопарка Сергей Писарев предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности на дорогах. В качестве примера он привел город Казань, где власти сняли все билборды, которые отвлекали водителей от дороги. С такой инициативой Сергей Писарев выступил на заседании комитета по правовой политике АЗКС, который был посвящен проекту "Безопасный город" в Алтайском крае.

"Недавно был в двух российских городах, расположенных в европейской части. Это Казань и Рязань. У них ни одного рекламного щита во всем городе нет, который бы закрывал вид на знаки дорожного движения. У нас проехать по Павловскому тракту практически невозможно. Все внимание водителей устремлено на рекламу. Дорожные знаки в районе остановки "Мастерские" расположены так, что закрывают друг друга. Это тоже городская безопасность. Ни в одном европейском городе ни одни рекламные щиты не расположены ближе, чем на 100 метров к дорожным знакам и светофорам. У нас все ими завалено", – сказал Писарев.

Замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин поддержал директора барнаульского зоопарка, заявив, что в современных городах рекламные щиты уже устарели. Водители не обращают внимания на телефоны, а информацию проще найти в интернете за несколько секунд.

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов напомнил, что многие разрешения на установку рекламных щитов были приняты на законодательном уровне в начале 2000-х. Тогда это, по его мнению, позволило привлечь в бюджет Барнаула дополнительные деньги.

В целом, по итогам заседания, депутаты пообещали продумать предложение Сергея Писарева, но инициатива должна исходить от самой мэрии краевой столицы.

Отметим, что согласно статистике, в Алтайском крае за 2019 год на дорогах погибло более 250 человек. В Барнауле же большинство смертельных случаев произошло именно из-за наезда водителей на пешеходов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.01.2020 14:07
Жоржик

Щиты вообще не замечаю когда за рулем, такие инициативы - бесполезное сотрясание воздуха. Не там проблему аварийности ищете.

29.01.2020 14:11
- гость -

Меня щиты раздражают только тогда, когда закрывают видимость знаков. Обычно пишу в администрацию и такую рекламу убирают. В остальном - умеешь ездить, то ни одна реклама не отвлечет.

29.01.2020 14:15
- гость -

я их вообще не замечаю/не читаю/не реагирую
пофиг

29.01.2020 14:21
- гость -

Убрать всю рекламу и дороги чистить не надо.
(молодцы мандатники отмазал Франка-корешка)

29.01.2020 14:27
- гость -

Нужно же видимость депутатской деятельности создать

29.01.2020 14:44
- гость -

Надо иногда и заявить о себе, чтобы не забывали.

И, что характерно, ни одна сво.. то, есть ни один, так сказать, депутат из этих бездельников не придумал, что для снижения аварийности можно взять и почистить дороги от снега. Я имею ввиду вывезти снег из города, а не отгрести его на обочину.

Как говорится, "чтобы попки были сухими и чистыми, их нало сушить и чистить". Но, видимо, с ветряными мельницами директору зоопарка бороться легче, чем даже заикнуться (я уж не говорю про стуканье кулаком постолу) о том, что мол, отцы, хватит воровать, давайте хоть раз за зиму почистим снег в городе.

29.01.2020 14:57
- гость -

Вообще, напрягают небольшие баннеры, которые ставят на перекрестках. Как пешеходу, они мешают обзору

29.01.2020 15:00
- гость -

Прекрасную идею предложил ведь. И опять всем всё не нравится. Убогие рекламные щиты уродуют городскую среду в конец. Или все владельцы этих помоек отписались?

29.01.2020 15:12
- гость -


29.01.2020 15:00
- гость -
Идея может быть и хорошая, но на безопасность дорожного движения она не сказывается и водителям она не мешает, а он то упор делает как раз на то что водителям она мешает. Если бы это озвучивалось, как Вы описываете, тогда все правильно было бы.

29.01.2020 15:30
- гость -

АП ! И Аренда земли под рекламу в гору пошла )))

29.01.2020 15:35
- гость -

Отличная идея. Ну аварийность приплел конечно, но согласитесь нужны какие то были аргументы. Для водителя совершенно не влияют щиты. А вот очистить город от этой разноцветной помойки это идея хорошая. Правда кое кто лишится больших денег (там кормится большая часть ). Но тут надо идти дальше, убирать с фасадов всю эту галиматью, реально фасадов не видно. Они у нас конечно не блещут своим внешним видом, но все же, может скорее пойдут работы по приведению их в достойный вид.

29.01.2020 15:55
технарь

Давно пора было это сделать, ещё когда по этим граблям при ремонте Павловского тракта ходили.

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