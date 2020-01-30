Искусство строительства. Названы лучшие архитектурные фото 2019 года

Фото: artofbuilding.org

The Art of Building – конкурс, организованный британским Институтом строительства. В нем могут принять участие как любители, так и профессиональные фотографы.

Из тысяч присланных снимков организаторы отобрали 12 лучших. Среди них оказалась работа Александра Бормотина. Его контрастная фотография станции метро "Савеловская" в Москве получила приз зрительских симпатий. А победителем признана фотография под названием Fish ("Рыба") испанского фотографа Педро Луиса Aйуриагуерра Саиса. Эти и другие снимки смотрите в нашей фотоленте.