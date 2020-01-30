Реально ли в России снизить тарифы на электроэнергию и почему на Алтае свет дорогой

Можно ли снизить тарифы на свет в России?

Иван Василиади: Теоретически снижение тарифа возможно, но на практике маловероятно. Поскольку государство активно поддерживает программы по обновлению генерирующих мощностей на энергообъектах, которые принадлежат частным компаниям. Такая политика ведется последние 10 лет и приводит к увеличению затратной составляющей в тарифе на электроэнергию. Ситуация усугубляется еще и тем, что при таких инвестициях государство обеспечивает гарантированную доходность в размере 15% и включает затраты в тарифы.

Кроме того, негативное влияние оказывает развитие солнечной энергетики, себестоимость которой очень высока и часть расходов также компенсируется государством за счет включения их в тариф.

Что касается тарифов для населения, то они подлежат государственному регулированию, и бытовые потребители электроэнергии не несут полную финансовую нагрузку.