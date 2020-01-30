Реально ли в России снизить тарифы на электроэнергию и почему на Алтае свет дорогой

Можно ли в России снизить тарифы на электроэнергию, отчего они растут и почему в Алтайском крае свет такой дорогой. На эти вопросы читателей ответил генеральный директор БГЭС Иван Василиади во время онлайн конференции на портале amic.ru.
Иван Василиади: Теоретически снижение тарифа возможно, но на практике маловероятно. Поскольку государство активно поддерживает программы по обновлению генерирующих мощностей на энергообъектах, которые принадлежат частным компаниям. Такая политика ведется последние 10 лет и приводит к увеличению затратной составляющей в тарифе на электроэнергию. Ситуация усугубляется еще и тем, что при таких инвестициях государство обеспечивает гарантированную доходность в размере 15% и включает затраты в тарифы.
Кроме того, негативное влияние оказывает развитие солнечной энергетики, себестоимость которой очень высока и часть расходов также компенсируется государством за счет включения их в тариф.
Что касается тарифов для населения, то они подлежат государственному регулированию, и бытовые потребители электроэнергии не несут полную финансовую нагрузку.
Иван Василиади: В Алтайском крае нет объектов генерации, поэтому в структуре затрат на электроэнергию в стоимости одного киловатт-часа порядка 50% приходится на транспортировку электроэнергии. Около 45% составляют затраты на ее покупку и лишь 5% – сбытовая надбавка.
Барнаульская горэлектросеть не заинтересована в необоснованном росте тарифов, потому что это может привести к увеличению энерговоровства и сказаться на платежеспособности населения.
Комментарии
Бла-бла-бла
и почему на Алтае свет дорогой
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потому что кое у кого карманы бездонные