Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства

Около 40% трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работают и расплачиваются за наличные, игнорируя налоги. Об этом "Ленте.ру" рассказал профессор ВШЭ Симон Кордонский.

По его словам, примерно 30 млн из 70 млн экономически активных россиян полностью или частично не платят в госфонды.

Как уже сообщал amic.ru, согласно данным Росстата, доходы россиян в минувшем году выросли. Показатель увеличился на 0,8% и достиг в среднем 40 876 рублей. Речь идет о средних располагаемых доходах, т. е. доходах за вычетом обязательных платежей.

Ранее стало известно, что Алтайский край является одним из самых закредитованных в стране. В среднем жители региона отдают банкам 65% зарплаты.