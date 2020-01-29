Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства

Около 40% трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работают и расплачиваются за наличные, игнорируя налоги. Об этом "Ленте.ру" рассказал профессор ВШЭ Симон Кордонский.
По его словам, примерно 30 млн из 70 млн экономически активных россиян полностью или частично не платят в госфонды.
Как уже сообщал amic.ru, согласно данным Росстата, доходы россиян в минувшем году выросли. Показатель увеличился на 0,8% и достиг в среднем 40 876 рублей. Речь идет о средних располагаемых доходах, т. е. доходах за вычетом обязательных платежей.
Ранее стало известно, что Алтайский край является одним из самых закредитованных в стране. В среднем жители региона отдают банкам 65% зарплаты.
Комментарии
Это потому ,что уровень жизни и средний доход на душу населения неумолимо растут.
Да как же им не стыдно!
Ну, понятно, что может путного сказать профессор ВШЭ? Очередной бульк
Наверное, нет доверия к государству...
Ни стыда Ни совести!
Да как так-то ! Государство для народа старается, старается а они вон оно чё
а все потому , что платим со своей скромной зп 65% налогов прямых и косвенных.
Потому что друзья путина во главе с ним, которые называют себя государством, обнаглели уже совсем, грабят людей в открытую и им все мало и мало!
Около 40% трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работают и расплачиваются за наличные, игнорируя налоги.
а как-же НДС, или все покупают с рук на базаре...
Прям таки люди сами скрываются и прям сами хотят получать чёрную з.п. Да вы попробуйте найти белую. Куда не приди везде предлагают минималку белую, остальное в конверте. Не согласен - вали, другие придут.
А ещё профессор называется. А сам о жизни ничего не знает. Теоретик фиговый
в свете последних (если можно так сказать о 20 годах) политических и экономических событий хочется сказать этим 40 процентам: - "И правильно!"
15:29 но когда приспичит аппендицит, то почему то в платную не обращаются, да и пожар если вдруг или обкрадут умника, то то же бесплатно все давай. За счет других умники живут.
Закредитованность и даёт видимость городу, что все богато живут
А на их пенсию работают остальные 60%
У меня жена дома сидит.
Вычеркивайте. Не работает.
Роттенбергу бы помочь