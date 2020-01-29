Среда, 29 Январь, 16:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,83
€ 69,23
Обь
7см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства

, ИА "Амител"
Люди предпочитают наличные и не платят налоги
Фото: Ipshnik.com

Фото: Ipshnik.com

Около 40% трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работают и расплачиваются за наличные, игнорируя налоги. Об этом "Ленте.ру" рассказал профессор ВШЭ Симон Кордонский.

По его словам, примерно 30 млн из 70 млн экономически активных россиян полностью или частично не платят в госфонды.

Как уже сообщал amic.ru, согласно данным Росстата, доходы россиян в минувшем году выросли. Показатель увеличился на 0,8% и достиг в среднем 40 876 рублей. Речь идет о средних располагаемых доходах, т. е. доходах за вычетом обязательных платежей.

Ранее стало известно, что Алтайский край является одним из самых закредитованных в стране. В среднем жители региона отдают банкам 65% зарплаты.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2020 14:32
- гость -

Это потому ,что уровень жизни и средний доход на душу населения неумолимо растут.

29.01.2020 14:37
- гость -

Да как же им не стыдно!

29.01.2020 14:38
Filin

Ну, понятно, что может путного сказать профессор ВШЭ? Очередной бульк

29.01.2020 14:40
- гость -

Наверное, нет доверия к государству...

29.01.2020 14:44
- гость -

Ни стыда Ни совести!

29.01.2020 14:47
- гость -

Да как так-то ! Государство для народа старается, старается а они вон оно чё

29.01.2020 14:59
гость

а все потому , что платим со своей скромной зп 65% налогов прямых и косвенных.

29.01.2020 15:08
- гость -

Потому что друзья путина во главе с ним, которые называют себя государством, обнаглели уже совсем, грабят людей в открытую и им все мало и мало!

29.01.2020 15:19
- гость -

Около 40% трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работают и расплачиваются за наличные, игнорируя налоги.

а как-же НДС, или все покупают с рук на базаре...

29.01.2020 15:25
- гость -

Прям таки люди сами скрываются и прям сами хотят получать чёрную з.п. Да вы попробуйте найти белую. Куда не приди везде предлагают минималку белую, остальное в конверте. Не согласен - вали, другие придут.

29.01.2020 15:27
- гость -

А ещё профессор называется. А сам о жизни ничего не знает. Теоретик фиговый

29.01.2020 15:29
- гость -

в свете последних (если можно так сказать о 20 годах) политических и экономических событий хочется сказать этим 40 процентам: - "И правильно!"

29.01.2020 15:36
Гость

15:29 но когда приспичит аппендицит, то почему то в платную не обращаются, да и пожар если вдруг или обкрадут умника, то то же бесплатно все давай. За счет других умники живут.

29.01.2020 15:39
Гость

Закредитованность и даёт видимость городу, что все богато живут

29.01.2020 15:41
Гость

А на их пенсию работают остальные 60%

29.01.2020 15:55
- гость -

У меня жена дома сидит.
Вычеркивайте. Не работает.

29.01.2020 15:57
гость

Роттенбергу бы помочь

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:42
Здание СПИД-центра в Барнауле пытаются продать в четвертый раз 0
15:29
Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае 0
15:27
Вторая жизнь: что нужно знать при реставрации автомобиля 0
15:15
Предполагаемый убийца ростовского депутата свел счеты с жизнью 0
15:05
Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора 11
14:49
Часть депутатов парламента Алтая отказались от условного голосования по Конституции 4
14:29
Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства 17
14:15
Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за ДТП 1
14:04
Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности 12
13:50
Алтайская семья спасла лисенка от бродячих собак. Видео 1
13:41
Вилял и подрезал. ДТП с участием маршрутки произошло в Барнауле 4
13:20
Должность "верховного правителя" предложили внести в Конституцию 32
13:03
Все ближе и ближе. Коронавирус подозревают в соседнем с Алтайским краем регионе 11
12:45
Алтайский спортсмен стал призером юношеского первенства мира по биатлону 0
12:31
Парад для одного ветерана провели в селе под Смоленском 11
12:21
Многодетным родителям Алтая сохранят право на бесплатную землю при смерти ребенка 10
12:04
Барнаульского подростка незаконно отдали под суд 5
11:51
"Я не багаж". В Сети запустили флешмоб после гибели кошек в самолете 19
11:42
Междугородный автобус "наткнулся" на фуру в Алтайском крае 2
11:31
Названы самые депрессивные города России 9
11:19
Более 2700 барнаульцев пострадали от гололеда 19
11:06
Запоминать, слушать, быть человечным: в Альфа-Академии научат компетенциям будущего 8
10:52
"Это невывозимо!" Грузовик встал на дыбы в Алтайском крае 7
10:30
Около 20 трасс в Алтайском крае закрыты для движения 0
10:15
Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России 3
10:00
В топе лучших: АлтГУ вошел в десятку наиболее эффективных опорных вузов России 0
09:52
У россиян увеличились доходы 25
09:40
На смену метелям в Алтайский край придут морозы. Местами сильные 3
09:20
Придется постоять. Пробки в Барнауле растянулись по нескольким улицам 5
08:48
Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков обнаженной грудью 27
08:28
Ситуация страшная. Жительница Австралии случайно наткнулась на гнездо пауков 0
08:15
Экс главного лесничего Белокурихи осудят за превышение должностных полномочий 7
08:01
Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего мужчину, который ждал ее 35 лет 3
07:39
Барнаульцы жалуются на трамваи, "Горэлектротранс" - на погоду 23
07:30
Названы симптомы рака груди у мужчин 0
07:25
Как в Барнауле записать ребенка в первый класс в 2020 году 1
07:18
Иностранец предложил алтайскому инспектору три тысячи, чтобы не платить 800 рублей 8
07:06
Почти по Шекспиру. Быть или не быть установке "умных" счетчиков электроэнергии 5
06:45
88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками 59
06:21
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Как макияж меняет женщин 11
06:12
Украинку высадили из автобуса. Виноват сериал на русском языке 13
06:01
Критика не возбраняется. В Общественной палате Алтая обсудили поправки в Конституцию 10
05:45
Все еще штормит. О погоде в Алтайском крае 29 января 1
23:49
Жительница Бийска рассказала о неадекватном водителе автобуса № 39 9
23:05
В Ростовской области убили депутата местного Заксобрания и его жену 8
22:42
Соседям тоже досталось. В Казахстане автомобили заметает снегом прямо на трассе 4
22:12
Россиянин поджег бывшую жену прямо на рабочем месте 0
21:55
Метели сорвали открытие Центра казачьей культуры на Алтае 4
21:27
Еще 10 бийских депутатов накажут за неточности в декларациях 7
20:51
"Нам есть чем гордиться". Ректор АлтГУ выступил с годовым отчетом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.