Здание СПИД-центра в Барнауле пытаются продать в четвертый раз

Административное здание по адресу 5-я Западная, 62г, в Барнауле уже в четвертый раз выставляют на продажу, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

По данным сервиса 2GIS, в двухэтажном здании уже несколько лет базируется Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Объект включает в себя административное здание общей площадью 558 кв. м и земельный участок площадью 1662 кв. м.

За последние полтора года это будет уже четвертая попытка продать имущество. На предыдущих торгах желающих приобрести здание не нашлось, поэтому его цена снижалась. В этот раз торги начнутся с 10 715 000 рублей.