Водители Алтайского края нарушили ПДД в 2019 году на 450 миллионов

Жители Алтайского края в 2019 году нарушили правила дорожного движения 663 тысячи раз на общую сумму 450 миллионов рублей. Однако всего из них было исполнено 551 тысяча постановлений. Учитывая то, что сумму штрафа удается уменьшить благодаря быстрой оплате, всего водители региона выплатили 242 миллиона рублей. Согласно закону, все эти деньги пошли в дорожный фонд Алтайского края.

Об этом сообщил замминистра транспорта края Дмитрий Коровин на заседании комитета по правовой политике АКЗС, которое было посвящено проекту "Безопасный город" в Алтайском крае.

По его словам, с 15 января на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" заработало 26 комплексов фото-видеофиксации нарушений. Ожидается, что эти меры позволят снизить аварийность на одной из самых загруженных дорог в регионе. Установка камер, по подсчетам ГИБДД, увеличила собираемость штрафов на 40%.

Отметим, что в 2018 году на жителей региона было наложено штрафов на общую сумму более 800 миллионов рублей. Причем около половины от этой суммы – от привлеченных к административной ответственности с помощью специальных камер нарушителей. Однако заплатили в итоге около 400 миллионов.

Согласно статистике, в 2019 году в Алтайском крае на дорогах погибло более 250 человек.