Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора

Правительство России подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов, в числе которых и экс-губернатор Алтайского края, нынешний сенатор от региона Александр Карлин. Документ устанавливает порядок блокировки пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации, уточняет "Интерфакс".
"Принятие законопроекта позволит существенно снизить количество ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты", – говорится в тексте пояснительной записки.
Также отмечается, что проект закона поможет привлечь злоумышленников к ответственности и снизит экономический ущерб от подобных преступлений.
Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят от трех до пяти тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей – для юрлиц.
Комментарии
Не просто так чел работает. О России думает чудила.
Блокировать email . Ну это же дно дебилизма. У меня ребёнок 9 лет знает больше шарит похоже
Да кто отправляет дизинформацию явно не со своей почты )))
Каждую минуту можно почту новую создавать так-то ))
Ну, под соусом борьбы с терроризмом сейчас можно много чего напринимать (по факту - не против террористов, а против свободы слова, которой и так уже почти не осталось).
Это что же: мою почту кто-то читает?
А как же Конституция: статья 23 "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений".
Нет, нет, не верю!
Идиот на идиоте и идиотом погоняют!!!! Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать за деньги налогоплательщиков! Хари отъели, животы отрастили и фигней страдают...
это что, теперь мне на эл.почту спам перестанет приходить!???
казырно?!!!
или нет? чё-то я не вкурил...
Мужчина продолжает паразитировать от нашего имени.
И вот такие управляли регионами...
15:16, ни этот, ни яровая не знают таких тонкостей.
29.01.2020 15:33
- гость -
это что, теперь мне на эл.почту спам перестанет приходить!???
казырно?!!!
или нет? чё-то я не вкурил...
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В настройках почты блокируй спам, и перестанет приходить.
Беда с вами, Карлиными, не умеющими пользоваться ящиком.
29.01.2020 15:44
- гость -
И вот такие управляли регионами...
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-Что характерно, ведь он не один. Их там несколько сотен. Приняли-то не в одни щи!!!
Просидел здесь пень-пнём, теперь в Москве ваньку валяет, изображает деятельность.
Вроде его у нас уже нет, но дела его как поросль продолжают расти.
Население не захотело выбрать губернатора из своих. Проголосовали за ставленника Т.
Он назначил К.
Какую долю занимают террористические преступления в общей массе? И какую долю занимают хищения и коррупция чиновников? Кто опаснее для государства? Однозначно чиновники, а такие как карлин вдвойне, а если член ер, то втройне. Чиновников в первую очередь надо блокировать, причём пожизненно.
Интересно сколько это карлино шло и додумывалось до этого и не один ведь и такие правят и принимают законы ужас
15:58, народ оплачивает работу бестолочей, чтобы они сделали народу жизнь хуже... парадокс!
за эту тупицу яровую, платит вся страна, а толку от ее законов - ноль!
Нарочно поместили большую фотку. Чтобы было удобно плевать в монитор.
29.01.2020 16:50
- гость -
И не только плевать ;-[