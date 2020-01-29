Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора

Правительство России подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов, в числе которых и экс-губернатор Алтайского края, нынешний сенатор от региона Александр Карлин. Документ устанавливает порядок блокировки пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации, уточняет "Интерфакс".

"Принятие законопроекта позволит существенно снизить количество ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты", – говорится в тексте пояснительной записки.

Также отмечается, что проект закона поможет привлечь злоумышленников к ответственности и снизит экономический ущерб от подобных преступлений.

Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят от трех до пяти тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей – для юрлиц.