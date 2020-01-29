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Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора

, ИА "Амител"
Документ касается блокировки e-mail
Александр Карлин / Фото: Mzgazeta.ru

Александр Карлин / Фото: Mzgazeta.ru

Правительство России подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов, в числе которых и экс-губернатор Алтайского края, нынешний сенатор от региона Александр Карлин. Документ устанавливает порядок блокировки пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации, уточняет "Интерфакс".

"Принятие законопроекта позволит существенно снизить количество ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты", – говорится в тексте пояснительной записки.

Также отмечается, что проект закона поможет привлечь злоумышленников к ответственности и снизит экономический ущерб от подобных преступлений.

Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят от трех до пяти тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей – для юрлиц.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2020 15:12
iOne

Не просто так чел работает. О России думает чудила.
Блокировать email . Ну это же дно дебилизма. У меня ребёнок 9 лет знает больше шарит похоже

29.01.2020 15:16
Vlad

Да кто отправляет дизинформацию явно не со своей почты )))
Каждую минуту можно почту новую создавать так-то ))

29.01.2020 15:20
- гость -

Ну, под соусом борьбы с терроризмом сейчас можно много чего напринимать (по факту - не против террористов, а против свободы слова, которой и так уже почти не осталось).

29.01.2020 15:21
- гость -

Это что же: мою почту кто-то читает?
А как же Конституция: статья 23 "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений".

Нет, нет, не верю!

29.01.2020 15:23
- гость -

Идиот на идиоте и идиотом погоняют!!!! Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать за деньги налогоплательщиков! Хари отъели, животы отрастили и фигней страдают...

29.01.2020 15:33
- гость -

это что, теперь мне на эл.почту спам перестанет приходить!???
казырно?!!!
или нет? чё-то я не вкурил...

29.01.2020 15:44
- гость -

Мужчина продолжает паразитировать от нашего имени.

29.01.2020 15:44
- гость -

И вот такие управляли регионами...

29.01.2020 15:45
- гость -

15:16, ни этот, ни яровая не знают таких тонкостей.

29.01.2020 15:55
- гость -

29.01.2020 15:33
- гость -
это что, теперь мне на эл.почту спам перестанет приходить!???
казырно?!!!
или нет? чё-то я не вкурил...
--------------------------------------------
В настройках почты блокируй спам, и перестанет приходить.
Беда с вами, Карлиными, не умеющими пользоваться ящиком.

29.01.2020 15:58
- гость -

29.01.2020 15:44
- гость -
И вот такие управляли регионами...
----------------------------------
-Что характерно, ведь он не один. Их там несколько сотен. Приняли-то не в одни щи!!!

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