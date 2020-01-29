Предполагаемый убийца ростовского депутата свел счеты с жизнью

Следственный комитет сообщил о том, что предполагаемый убийца ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги свел счеты с жизнью.

"Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мотивом для убийства стала личная неприязнь.

Напомним, что тела депутата ростовского Заксобрания Андрея Алабушева и его жены обнаружили в их доме. Ранее считалось, что убить супругов могли во время ограбления.