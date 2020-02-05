Борьба с гололедом: эффективно и экономно

Сегодня для борьбы с гололедом ничего кроме соли и солесодержащих смесей не придумали. Поэтому среди множества содержащих соль товаров, нужно найти оптимальное средство, которое будет и эффективным, и безопасным, и экономным.
Что нужно знать при выборе противогололедного материала?
Чтобы выбрать стоящий антигололедный продукт, важно знать, из чего он состоит и как работает. Есть несколько видов смесей от гололеда:
- Соль техническая. Она работает при температурах до -15°С, где происходит большое механическое воздействие, например, активное движение машин и людей.
- Песок с солью. Эта смесь также работает при температурах до -15 градусов при механическом воздействии. Кроме того, песок является абразивом: он сдерживает скольжение, но быстро разносится на обуви по помещениям, оставляя грязь.
- Противогололедные материалы – это смесь из нескольких компонентов. Она работает при температурах от -25 до -35 градусов практически в любом месте. Материал эффективен и экономичен: его нужно меньше, чем других средств, чтобы справиться с задачей. Благодаря этому он совершенно безопасен как для природы, так и для человека. Есть противогололедные материалы, в которые добавляют мраморную крошку. Этот компонент работает как абразив.
Как работает антигололедный материал?
Противогололедный продукт насыпается на лед, быстро поглощается им, превращается в раствор и выделяет тепло. Гранулы проникают в лед и разрушают его. Затем образовавшуюся смесь нужно просто убрать лопатой. Кроме того, гранулы впитывают влагу и создают на очищенной поверхности защитную пленку.
Эффективно бороться с гололедом предлагает компания "Соль Сибири". Она представляет два противогололедных продукта, которые просты в использовании, безопасны и экономичны. Это антигололедный материал UOKSA Актив (-30°С) и антигололедный материал UOKSA Двойной Контроль (-25°С) с мраморной крошкой.
UOKSA Двойной Контроль (-25°С) включает в себя два компонента – соль и мраморную крошку. Благодаря им он комплексно воздействует на поверхность. Реагент подходит для обработки дорог, промышленных зон, придомовых территорий.
Основные характеристики:
- тип состава – комбинированный;
- эффективность при температуре окружающей среды до -25°С;
- средний расход – 70 г/кв.м;
- фасовка – 20 кг;
- упаковка – полиэтиленовый или полипропиленовый пакет;
- страна изготовитель – Россия.
- имеются фасовки по 1 кг и по 5 кг.
UOKSA Актив -30°С имеет универсальный состав и подходит для обработки поверхностей для дорог автотранспорта и пешеходных переходов, а также дворовые территории, пандусы, тротуары, пешеходные дорожки. Эта смесь обладает высокой эффективностью и показывает отличные результаты при температуре окружающей среды до -30°С.
Основные характеристики:
- фасовка – 20 кг;
- средний расход – 50 г/кв.м;
- упаковка – полиэтиленовый или полипропиленовый пакет;
- страна изготовитель – Россия;
- имеются фасовки по 1 к. и по 5 кг.
Противогололедные материалы "Соли Сибири" можно купить в магазинах "Прямой угол", "Гвоздилка", "Формула М2", "СибирьПрофСервис", а также напрямую от производителя на складе по адресу г. Барнаул, ул. Молодежная, 172.
ООО "СОЛЬ СИБИРИ"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 198, 17 офис; 2 этаж
Тел.:+7-923-002-88-86
+7-929-397-02-09
+7-923-001-11-13
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Комментарии
Затем образовавшуюся смесь нужно просто убрать лопатой
Ключевое!!
КТО это будет делать????