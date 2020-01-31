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Без сна, выходных и рыбалки: как водитель в Барнауле сражается со снегом

, ИА "Амител"
Журналист amic.ru побывал в рейде с барнаульским дорожником

Дорожные службы в краевой столице вышли на круглосуточный режим работы. Из-за рекордных снегопадов люди работают ночью и днем. По официальным данным властей, в Барнауле не укомплектован штат дворников и водителей примерно на 40% от нормы. Не хватает и техники. Да и та, что в наличии, изношена почти на 90%. Люди, которые сейчас работают на предприятии МБУ "Автодорстрой", делают все возможное, чтобы город стал чище. Иногда приходится даже спать всего по несколько часов в сутки. Корреспондент amic.ru побывал в одном из рейдов с водителем шнекоротора (снегоочистителя) Виктором Сорокиным.

"Мне что зимой, что летом"

Поселок Гоньба после очередного снегопада завален снегом. Сугробы буквально за ночь выросли на метр. Местные жители не могут ни подъехать, ни подойти к своим домам. Водитель МУП "Автодорстрой" Виктор Сорокин уже 5 часов пытается пробить путь на улице Чапаева. По иронии судьбы, именно здесь его шнекоротор впервые за много лет "утонул" в сугробах.

На муниципальном предприятии Виктор Сорокин работает уже 28 лет. Но такой сложной зимы не помнит. Из-за постоянных метелей с начала января у него не было ни одного отгула. Работает по 8-10 часов в сутки семь дней в неделю. Но жаловаться не стал. Тяжело только выходить в ночные смены. Иногда они выпадают по несколько дней подряд. В результате – нет времени встретиться с друзьями или куда-то сходить, чтобы отвлечься.

"Самое сложное – работать ночью. Спать хочется. Специфика такая: мне что зимой, что летом. Я привык работать много. Пришел домой, поспал и снова на смену выхожу. Сначала трудно было, потом привык, сейчас для меня ночь – как день, чувствую себя нормально. Днем часиков четыре-пять посплю. Мне этого хватает", – спокойно говорит он.

Рядом с водителем установлен специальный пульт. С его помощью регулируются настройки шнекоротора. В обычное время им управляет помощник. Поскольку я занял его место, Виктору Сорокину приходилось делать все самому. По сути, ничего сложного: нажимаешь на кнопку, и машина начинает "засасывать" снег впереди, отбрасывая его в сторону. Но машина очень изношена, хоть и была куплена в 2013 году. Используют ее в самых сложных местах Барнаула без перерыва. Поэтому иногда случаются поломки.

"Прорвемся", – с оптимизмом говорит он, глядя на многометровую стену сугроба впереди.

"Должен делать то, что умею"

По словам Виктора Сорокина, за ночные смены идет отдельная доплата. Тарифная же ставка составляет около 70-80 рублей за час. В итоге на руки за месяц, включая все переработки, водитель получает около 30 тысяч рублей. Виктор сетует, что все коллеги предпенсионного возраста. Молодежь не идет работать за низкую зарплату. Да и труд этот не из легких: сидеть по 8-10 часов за рулем. В результате штат не укомплектован и работать приходится за двоих. Но он верит, что зарплату повысят.

"Я реалист. Если повысят – будет хорошо. Если нет – буду работать и так. Работать везде сложно. Раз не окончил институт, книжек умных в свое время не прочитал – значит, должен делать то, что умею", – говорит Виктор.

В 90-е годы, вспоминает водитель, была стабильность. Когда во всей стране людям не платили зарплату, на муниципальном предприятии закупали технику и выдавали премии. После смерти мэра Владимира Баварина ситуация изменилась. Тогда Виктор Сорокин был вынужден уйти, но потом возвращался дважды. В последние годы, по его мнению, условия на предприятии значительно улучшились. Зарплату выдают день в день.

"Недавно премия была за сверхурочную работу – 10 тысяч рублей", – улыбается он, вновь пытаясь пробить еще несколько метров пути на Чапаева.

Какая баня в снегопад

Зимой Виктор, как сам говорит, "греется в кабине", а летом работает асфальтобетонщиком. Это не менее сложно: приходится работать на жаре до 35 градусов. Отпуск у него осенью и весной. Несколько раз за лето удается съездить на рыбалку, а также по выходным сходить иногда с друзьями в баню или выпить пива. Но во время снегопадов об этом даже и не мечтает.

Напоследок интересуюсь, как водитель относится к критике работников дорожного хозяйства со стороны жителей города. Многие винят именно дорожников за нечищеные улицы и пешеходные переходы.

"Нормально отношусь. Я стараюсь об этом не думать. Главное – выполнять свою работу", – говорит он.

Виктор Сорокин вышел из кабины, чтобы проверить, все ли работает правильно. Машина с трудом может пробить снежную стену впереди. В этот момент к нему вновь возвращается напарник. За час, что мы провели в рейде, Виктору с трудом удалось прочистить больше 100 метров.

"Если получится – до конца дня все прочищу. Если нет – будет продолжать уже другая смена", – говорит он, вновь пытаясь взять нахрапом снежный занос на дороге.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

31.01.2020 07:02
- гость -

В итоге на руки за месяц, включая все переработки, водитель получает около 30 тысяч рублей.

Мужик работает сутками,спит по 4 часа,дома не бывает. А мы их грязью поливаем!

31.01.2020 07:13
- гость -

Педпенсионного возраста-деваться некуда..

31.01.2020 07:14
- гость -

Не хватает и техники. Да и та, что в наличии, изношена почти на 90%.

каждый год покупают, а техника не обновляется... или ее бюсгалтерия сразу же амортизирует?

31.01.2020 07:15
- гость -

Иногда приходится даже спать всего по несколько часов в сутки.

а кто из людей спит сутками?

31.01.2020 07:15
- гость -

В результате – нет времени встретиться с друзьями или куда-то сходить, чтобы отвлечься.

Надо было в комментаторы идти или в блогеры. Свободного времени вагон.

31.01.2020 07:17
- гость -

Хоть раз написали о трудяге

31.01.2020 07:17
- гость -

Штат укомплектован наполовину! Не завидую! А зарплата....)))Я так понимаю,что на шнекороторе ещё как-то зарплата.Менее квалифицированные вообще ничего не получают.
Кто из молодых пойдет????Да чтобы ещё помоями люди обливали. Я тут недавно читала,как дорожники дорогу к деревушке пробивали. В условиях нулевой видимости,в мороз. Настоящие мужики.

31.01.2020 07:21
- гость -

На муниципальном предприятии Виктор Сорокин работает уже 28 лет. Но такой сложной зимы не помнит. Из-за постоянных метелей с начала января у него не было ни одного отгула. Работает по 8-10 часов в сутки семь дней в неделю.

Спасибо Амику за подобные статьи.Спасибо дорожникам. А люди должны понимать,что хоть кто-то нам сейчас чистит улицы.Штат укомплектован наполовину.Обливайте дальше грязью! Квалифицированные рабочие нужны везде. Уйдут,город погрязнет в снегу. Никто не пойдет работать сутками без выходных на 30 тыс!!!!!!!!

31.01.2020 07:28
Игнат

Правильно мужик говорит, кто на что учился. Пол года обучения водителем грузовика пусть даже и со всякими приблудами в виде снегошнеков не гарантируют зарплату в сотку.

31.01.2020 07:30
- гость -

Мы разучились говорить простое человеческое спасибо.Настоящий мужик!

31.01.2020 08:05
- гость -

Да, СПАСИБО Вам.

31.01.2020 08:05
Гость

С каждым репортажем износ техники растёт-было 80,стало 90. Скоро за сотню перевалит.
А работягам огромное спасибо!

31.01.2020 08:06
- гость -


31.01.2020 07:02
- гость -
Вы не правы, ругаем не работяг, а руководство! Работягам наоборот, огромное СПАСИБО за их труд!!! Зарплата, кадры и техника за это отвечают руководители, но им не важно все это... У них на первом месте отчетность и такая, что бы понравилась на верху!

31.01.2020 08:15
- гость -


31.01.2020 07:21
- гость -
Рабочих никто не обливает грязью. Вы почитайте отчетность чиновников, у них все хорошо, техника исправна и укомплектована полностью, штат специалистов укомплектован... Вот их то и ругают, за их показуху!

31.01.2020 08:24
Filin

К тем, кто чистит вопросов и претензий как раз нет. Вопрос к тем, кто организовывает, ставит задачу прочистить проезжую часть, забывая про переходы. В результате народу приходится через валы скакать, потому что водитель не в состоянии чистить проходы, а помощников с лопатами ему не дают.

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