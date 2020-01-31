Без сна, выходных и рыбалки: как водитель в Барнауле сражается со снегом

Дорожные службы в краевой столице вышли на круглосуточный режим работы. Из-за рекордных снегопадов люди работают ночью и днем. По официальным данным властей, в Барнауле не укомплектован штат дворников и водителей примерно на 40% от нормы. Не хватает и техники. Да и та, что в наличии, изношена почти на 90%. Люди, которые сейчас работают на предприятии МБУ "Автодорстрой", делают все возможное, чтобы город стал чище. Иногда приходится даже спать всего по несколько часов в сутки. Корреспондент amic.ru побывал в одном из рейдов с водителем шнекоротора (снегоочистителя) Виктором Сорокиным.

"Мне что зимой, что летом"

Поселок Гоньба после очередного снегопада завален снегом. Сугробы буквально за ночь выросли на метр. Местные жители не могут ни подъехать, ни подойти к своим домам. Водитель МУП "Автодорстрой" Виктор Сорокин уже 5 часов пытается пробить путь на улице Чапаева. По иронии судьбы, именно здесь его шнекоротор впервые за много лет "утонул" в сугробах.

На муниципальном предприятии Виктор Сорокин работает уже 28 лет. Но такой сложной зимы не помнит. Из-за постоянных метелей с начала января у него не было ни одного отгула. Работает по 8-10 часов в сутки семь дней в неделю. Но жаловаться не стал. Тяжело только выходить в ночные смены. Иногда они выпадают по несколько дней подряд. В результате – нет времени встретиться с друзьями или куда-то сходить, чтобы отвлечься.

"Самое сложное – работать ночью. Спать хочется. Специфика такая: мне что зимой, что летом. Я привык работать много. Пришел домой, поспал и снова на смену выхожу. Сначала трудно было, потом привык, сейчас для меня ночь – как день, чувствую себя нормально. Днем часиков четыре-пять посплю. Мне этого хватает", – спокойно говорит он.

Рядом с водителем установлен специальный пульт. С его помощью регулируются настройки шнекоротора. В обычное время им управляет помощник. Поскольку я занял его место, Виктору Сорокину приходилось делать все самому. По сути, ничего сложного: нажимаешь на кнопку, и машина начинает "засасывать" снег впереди, отбрасывая его в сторону. Но машина очень изношена, хоть и была куплена в 2013 году. Используют ее в самых сложных местах Барнаула без перерыва. Поэтому иногда случаются поломки.

"Прорвемся", – с оптимизмом говорит он, глядя на многометровую стену сугроба впереди.

"Должен делать то, что умею"

По словам Виктора Сорокина, за ночные смены идет отдельная доплата. Тарифная же ставка составляет около 70-80 рублей за час. В итоге на руки за месяц, включая все переработки, водитель получает около 30 тысяч рублей. Виктор сетует, что все коллеги предпенсионного возраста. Молодежь не идет работать за низкую зарплату. Да и труд этот не из легких: сидеть по 8-10 часов за рулем. В результате штат не укомплектован и работать приходится за двоих. Но он верит, что зарплату повысят.

"Я реалист. Если повысят – будет хорошо. Если нет – буду работать и так. Работать везде сложно. Раз не окончил институт, книжек умных в свое время не прочитал – значит, должен делать то, что умею", – говорит Виктор.

В 90-е годы, вспоминает водитель, была стабильность. Когда во всей стране людям не платили зарплату, на муниципальном предприятии закупали технику и выдавали премии. После смерти мэра Владимира Баварина ситуация изменилась. Тогда Виктор Сорокин был вынужден уйти, но потом возвращался дважды. В последние годы, по его мнению, условия на предприятии значительно улучшились. Зарплату выдают день в день.

"Недавно премия была за сверхурочную работу – 10 тысяч рублей", – улыбается он, вновь пытаясь пробить еще несколько метров пути на Чапаева.

Какая баня в снегопад

Зимой Виктор, как сам говорит, "греется в кабине", а летом работает асфальтобетонщиком. Это не менее сложно: приходится работать на жаре до 35 градусов. Отпуск у него осенью и весной. Несколько раз за лето удается съездить на рыбалку, а также по выходным сходить иногда с друзьями в баню или выпить пива. Но во время снегопадов об этом даже и не мечтает.

Напоследок интересуюсь, как водитель относится к критике работников дорожного хозяйства со стороны жителей города. Многие винят именно дорожников за нечищеные улицы и пешеходные переходы.

"Нормально отношусь. Я стараюсь об этом не думать. Главное – выполнять свою работу", – говорит он.

Виктор Сорокин вышел из кабины, чтобы проверить, все ли работает правильно. Машина с трудом может пробить снежную стену впереди. В этот момент к нему вновь возвращается напарник. За час, что мы провели в рейде, Виктору с трудом удалось прочистить больше 100 метров.

"Если получится – до конца дня все прочищу. Если нет – будет продолжать уже другая смена", – говорит он, вновь пытаясь взять нахрапом снежный занос на дороге.