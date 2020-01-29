Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае

Карантин ввели в Алтайском крае из-за вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Ограничительные меры начали действовать сегодня, 29 января. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко, сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.

Карантин регулирует работу социальных, медицинских, образовательных, торговых, транспортных организаций. Так, в школах предусмотрен ежедневный мониторинг посещаемости, усиленная уборка, запрет на массовые мероприятия. Занятия отменяются в случае отсутствия свыше 20% учеников.

Как отметил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко, к введенному карантину не нужно относиться как к показателю чего-то плохого и страшного. Принимаемые меры, наоборот, позволят быстрее выйти из подъема заболеваемости, подчеркнул Шевченко.

Добавим, что по итогам минувшей недели эпидпорог в Алтайском крае превышен на 53,8%.