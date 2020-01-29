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Иностранцам упростят въезд в Россию

, ИА "Амител"
Понадобится лишь бронь отеля
Фото: Ufms-gov.org

Фото: Ufms-gov.org

Иностранным туристам хотят упростить въезд на территорию России. Соответствующие поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" разрабатывает МИД.

По информации "Известий", если документ примут, граждане любых стран смогут получать российскую туристическую визу, лишь предъявив подтверждение бронирования гостиницы.

Еще одно новшество – увеличение срока турвизы до шести месяцев. Сейчас российская виза выдается иностранным путешественникам на один месяц.

Как уже сообщал amic.ru, ранее въезд в Россию ограничили организованным группам туристов из Китая. Причина – вспышка коронавируса в Поднебесной. Пока это бессрочный запрет.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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