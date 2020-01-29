Иностранцам упростят въезд в Россию

Иностранным туристам хотят упростить въезд на территорию России. Соответствующие поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" разрабатывает МИД.

По информации "Известий", если документ примут, граждане любых стран смогут получать российскую туристическую визу, лишь предъявив подтверждение бронирования гостиницы.

Еще одно новшество – увеличение срока турвизы до шести месяцев. Сейчас российская виза выдается иностранным путешественникам на один месяц.

Как уже сообщал amic.ru, ранее въезд в Россию ограничили организованным группам туристов из Китая. Причина – вспышка коронавируса в Поднебесной. Пока это бессрочный запрет.