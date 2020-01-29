Среда, 29 Январь, 19:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
7см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Алтайский эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через посылку

, ИА "Амител"
Бояться или нет?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Посылка из Китая не может быть источником коронавирусной инфекции. Об этом заявила Ирина Переладова, врач-эпидемиолог, заведующая отделом центра медицинской профилактики Алтайского края во время пресс-конференции 29 января.

"Пока придет посылка, например из Китая, проходит довольно длинный период времени. Маловероятно, что вирус, передающийся воздушно-капельным путем, "прошел" транспортировку и через 5-15 дней вдруг причинил какой-либо вред человеку, который будет контактировать с этой посылкой. На сегодняшний день таких случаев не установлено", – прокомментировала эксперт. 

Источником инфекций может быть только живой организм, поэтому продукты и вещи для человека угрозы не несут. Другое дело, если бы это была грибковая инфекция, возбудители которой могут сохраняться на предметах долгое время, пояснила Ирина Переладова.

Как уточнил главный инфекционист Алтайского края Виталий Шевченко, чтобы заразиться коронавирусом, недостаточно находиться с больным человеком в одном здании, для этого требуется все-таки длительный тесный контакт.

Ранее завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов в интервью "Известиям" заявлял, что заболеть коронавирусной инфекцией можно и через предметы, которых касался инфицированный, так как капли с вирусом, образующиеся при кашле и чихании, оседают на предметах. Однако Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, отметила, что возбудитель заболеваний чувствителен к изменениям окружающей среды. Коронавирусы разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются, что, собственно, и происходит, когда капли слюны заразившегося попадают на поверхность предмета и засыхают.

Материалы по теме

 

 

 

Читайте также в сюжете: Эпидемия китайского коронавируса
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
19:41
Мошенники предлагают жителям Алтайского края прививки от коронавируса 0
19:12
Самая красивая женщина в мире в очередной раз разделась для журнала 0
18:46
Алтайский эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через посылку 0
18:10
Житель Архангельска спас провалившуюся под лед собаку 3
17:51
Коронавирус у двух жителей Кузбасса не подтвердился 0
17:40
Режим ЧС ввели в трех районах Алтайского края из-за метели 0
17:21
Три десятка полицейских продолжают искать пропавших на Алтае подростков 0
17:10
Движение на 18 трассах в Алтайском крае остается ограниченным. Чуйский тракт открыли 0
16:37
Усилившаяся на Алтае метель отрезала от школ еще 1,5 тысячи детей 1
16:18
Алтайских хоккеистов вызвали в сборную России 2
16:02
Иностранцам упростят въезд в Россию 2
15:42
Здание СПИД-центра в Барнауле пытаются продать в четвертый раз 3
15:29
Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае 1
15:27
Вторая жизнь: что нужно знать при реставрации автомобиля 0
15:15
Предполагаемый убийца ростовского депутата свел счеты с жизнью 3
15:05
Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора 24
14:49
Часть депутатов парламента Алтая отказались от условного голосования по Конституции 7
14:29
Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства 31
14:15
Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за ДТП 1
14:04
Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности 25
13:50
Алтайская семья спасла лисенка от бродячих собак. Видео 1
13:41
Вилял и подрезал. ДТП с участием маршрутки произошло в Барнауле 4
13:20
Должность "верховного правителя" предложили внести в Конституцию 43
13:03
Все ближе и ближе. Коронавирус подозревают в соседнем с Алтайским краем регионе 13
12:45
Алтайский спортсмен стал призером юношеского первенства мира по биатлону 1
12:31
Парад для одного ветерана провели в селе под Смоленском 12
12:21
Многодетным родителям Алтая сохранят право на бесплатную землю при смерти ребенка 10
12:04
Барнаульского подростка незаконно отдали под суд 5
11:51
"Я не багаж". В Сети запустили флешмоб после гибели кошек в самолете 20
11:42
Междугородный автобус "наткнулся" на фуру в Алтайском крае 2
11:31
Названы самые депрессивные города России 10
11:19
Более 2700 барнаульцев пострадали от гололеда 21
11:06
Запоминать, слушать, быть человечным: в Альфа-Академии научат компетенциям будущего 8
10:52
"Это невывозимо!" Грузовик встал на дыбы в Алтайском крае 7
10:44
Что происходит на "китайском рынке" в Барнауле, пока в Поднебесной бушует коронавирус 21
10:30
Около 20 трасс в Алтайском крае закрыты для движения 0
10:15
Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России 3
10:00
В топе лучших: АлтГУ вошел в десятку наиболее эффективных опорных вузов России 0
09:52
У россиян увеличились доходы 27
09:40
На смену метелям в Алтайский край придут морозы. Местами сильные 3
09:20
Придется постоять. Пробки в Барнауле растянулись по нескольким улицам 5
08:48
Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков обнаженной грудью 30
08:28
Ситуация страшная. Жительница Австралии случайно наткнулась на гнездо пауков 0
08:15
Экс главного лесничего Белокурихи осудят за превышение должностных полномочий 7
08:01
Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего мужчину, который ждал ее 35 лет 3
07:39
Барнаульцы жалуются на трамваи, "Горэлектротранс" - на погоду 23
07:30
Названы симптомы рака груди у мужчин 0
07:25
Как в Барнауле записать ребенка в первый класс в 2020 году 1
07:18
Иностранец предложил алтайскому инспектору три тысячи, чтобы не платить 800 рублей 8
07:06
Почти по Шекспиру. Быть или не быть установке "умных" счетчиков электроэнергии 5
06:45
88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками 63
06:21
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Как макияж меняет женщин 11
06:12
Украинку высадили из автобуса. Виноват сериал на русском языке 13
06:01
Критика не возбраняется. В Общественной палате Алтая обсудили поправки в Конституцию 11
05:45
Все еще штормит. О погоде в Алтайском крае 29 января 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.