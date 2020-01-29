Алтайский эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через посылку

Посылка из Китая не может быть источником коронавирусной инфекции. Об этом заявила Ирина Переладова, врач-эпидемиолог, заведующая отделом центра медицинской профилактики Алтайского края во время пресс-конференции 29 января.

"Пока придет посылка, например из Китая, проходит довольно длинный период времени. Маловероятно, что вирус, передающийся воздушно-капельным путем, "прошел" транспортировку и через 5-15 дней вдруг причинил какой-либо вред человеку, который будет контактировать с этой посылкой. На сегодняшний день таких случаев не установлено", – прокомментировала эксперт.

Источником инфекций может быть только живой организм, поэтому продукты и вещи для человека угрозы не несут. Другое дело, если бы это была грибковая инфекция, возбудители которой могут сохраняться на предметах долгое время, пояснила Ирина Переладова.

Как уточнил главный инфекционист Алтайского края Виталий Шевченко, чтобы заразиться коронавирусом, недостаточно находиться с больным человеком в одном здании, для этого требуется все-таки длительный тесный контакт.

Ранее завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов в интервью "Известиям" заявлял, что заболеть коронавирусной инфекцией можно и через предметы, которых касался инфицированный, так как капли с вирусом, образующиеся при кашле и чихании, оседают на предметах. Однако Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, отметила, что возбудитель заболеваний чувствителен к изменениям окружающей среды. Коронавирусы разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются, что, собственно, и происходит, когда капли слюны заразившегося попадают на поверхность предмета и засыхают.