Алтайских хоккеистов вызвали в сборную России

Защитника казанского "Ак Барса" Никиту Лямкина и нападающего питерского СКА Кирилла Марченко пригласили в состав национальной команды на этап Еврохоккейтура, который пройдет в Швеции с 6 по 9 февраля.

Напомним, Лямкин начинал заниматься хоккеем в Бийске. В декабре прошлого года он уже играл за сборную России на Кубке Первого канала. Марченко родился в Барнауле. В начале января в составе сборной России он завоевал серебро Чемпионата мира среди молодежных сборных.

По результатам двух этапов Еврохоккейтура сборная России пока замыкает общую турнирную таблицу. Подопечные Алексея Кудашова набрали 7 очков. Лидируют чехи, у которых 11 баллов.