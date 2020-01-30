Когда пора менять электросчетчик и почему передавать показания выгодно

Потребителю выгодно передавать показания счетчика. Об этом рассказал начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле". Также он напомнил, когда нужно менять прибор учета электроэнергии и как можно это сделать удобно и быстро. Самые интересные моменты интервью предлагаем читателям amic.ru.
Об ответственности
В новых домах приборы учета установлены в местах общего доступа на лестничных площадках. В домах старого фонда они могут находиться в квартирах. Не важно, где стоят счетчики, в любом случае ответственность за их сохранность законом возложена на собственника помещения. Если на корпусе прибора учета видны сколы или сработала антимагнитная пломба – это говорит о том, что была попытка воздействия на его счетный механизм. Такие случаи выявляют сотрудники горсети с помощью знаков визуального контроля или так называемых пломб. В течение года инспекторы Барнаульской горэлектросети хотя бы один раз проверяют работоспособность каждого счетчика и снимают его показания. Они сразу увидят, крутится ли диск в индукционном счетчике и моргает ли лампочка в электронном приборе.
О сроке поверки
Потребителю надо знать, что у любого прибора учета на коммунальный ресурс существует свой межповерочный интервал. У электросчетчиков он самый длительный – 16 лет, он указан в паспорте, который дает завод-изготовитель. У прибора учета с просроченным межповерочным интервалом показания к расчету не принимаются. На его замену или поверку законом определено три месяца. В это время расход электроэнергии будут считать по среднему потреблению, а потом – по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Некоторые потребители забывают о повышающем коэффициенте и позже удивляются, увидев значительные цифры в квитанции.
О вызове инспектора
Если счетчик остановился или вдруг стал считать количество электроэнергии в несколько раз больше обычного, а дополнительно ничего не произошло, то нужно звонить в Барнаульскую горэлектросеть и вызывать инспектора по телефону: 50-12-50. Заявку можно оформить дистанционно через Личный кабинет на сайте bges.ru или обратиться непосредственно в офисы компании. Инспектор проверит работу счетчика и при необходимости выведет его из расчетов. Если абонент сразу решил заменить прибор учета на новый, то можно оставить заявку на услугу "под ключ" по телефону: 506-001. Специалисты установят счетчик в рабочее время, вечером или в выходные дни, составят все необходимые документы и возьмут оплату на месте наличными или банковской картой. Абоненту не придется никуда ходить, он сможет спокойно дальше передавать показания приборов учета и оплачивать потребленную электроэнергию.
О передаче показаний
Большинство потребителей Барнаульской горэлектросети каждый месяц с 21 по 25 число передают показания своих приборов учета. Например, я это делаю обычно вечером. Спокойно дозваниваюсь по телефону: 35-04-04 и сообщаю показания своего счетчика и соседского, на случай, если тот забудет. Важно передавать показания в определенное время. От этого зависит не только объем индивидуального потребления, но и корректное начисление платы в многоквартирных домах за услугу "электроснабжение ОДН" (КР на СОИ). Если абонент не передает показания, то ему выставляют счет по средним значениям. Корректировку начислений делают после контрольного снятия показаний.
Комментарии
Личный кабинет месяц не работает. Ни передать ни заплатить... Все для удобства клиентов!!!
Есть счетчик он считает. Передача показаний выдумана долбаками. Недоверие человеку. Тот кто не платил тот и не платит и живут спокойно их не тревожат. Перерасход гасят повышением тарифа. Теперь назревает идея умных счетчиков. Что еще.
у меня личный кабинет отлично работает, никаких сбоев не было