Когда пора менять электросчетчик и почему передавать показания выгодно

Потребителю выгодно передавать показания счетчика. Об этом рассказал начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле". Также он напомнил, когда нужно менять прибор учета электроэнергии и как можно это сделать удобно и быстро. Самые интересные моменты интервью предлагаем читателям amic.ru.

Об ответственности

В новых домах приборы учета установлены в местах общего доступа на лестничных площадках. В домах старого фонда они могут находиться в квартирах. Не важно, где стоят счетчики, в любом случае ответственность за их сохранность законом возложена на собственника помещения. Если на корпусе прибора учета видны сколы или сработала антимагнитная пломба – это говорит о том, что была попытка воздействия на его счетный механизм. Такие случаи выявляют сотрудники горсети с помощью знаков визуального контроля или так называемых пломб. В течение года инспекторы Барнаульской горэлектросети хотя бы один раз проверяют работоспособность каждого счетчика и снимают его показания. Они сразу увидят, крутится ли диск в индукционном счетчике и моргает ли лампочка в электронном приборе.

О сроке поверки

Потребителю надо знать, что у любого прибора учета на коммунальный ресурс существует свой межповерочный интервал. У электросчетчиков он самый длительный – 16 лет, он указан в паспорте, который дает завод-изготовитель. У прибора учета с просроченным межповерочным интервалом показания к расчету не принимаются. На его замену или поверку законом определено три месяца. В это время расход электроэнергии будут считать по среднему потреблению, а потом – по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Некоторые потребители забывают о повышающем коэффициенте и позже удивляются, увидев значительные цифры в квитанции.

О вызове инспектора

Если счетчик остановился или вдруг стал считать количество электроэнергии в несколько раз больше обычного, а дополнительно ничего не произошло, то нужно звонить в Барнаульскую горэлектросеть и вызывать инспектора по телефону: 50-12-50. Заявку можно оформить дистанционно через Личный кабинет на сайте bges.ru или обратиться непосредственно в офисы компании. Инспектор проверит работу счетчика и при необходимости выведет его из расчетов. Если абонент сразу решил заменить прибор учета на новый, то можно оставить заявку на услугу "под ключ" по телефону: 506-001. Специалисты установят счетчик в рабочее время, вечером или в выходные дни, составят все необходимые документы и возьмут оплату на месте наличными или банковской картой. Абоненту не придется никуда ходить, он сможет спокойно дальше передавать показания приборов учета и оплачивать потребленную электроэнергию.

О передаче показаний

Большинство потребителей Барнаульской горэлектросети каждый месяц с 21 по 25 число передают показания своих приборов учета. Например, я это делаю обычно вечером. Спокойно дозваниваюсь по телефону: 35-04-04 и сообщаю показания своего счетчика и соседского, на случай, если тот забудет. Важно передавать показания в определенное время. От этого зависит не только объем индивидуального потребления, но и корректное начисление платы в многоквартирных домах за услугу "электроснабжение ОДН" (КР на СОИ). Если абонент не передает показания, то ему выставляют счет по средним значениям. Корректировку начислений делают после контрольного снятия показаний.