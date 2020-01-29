Усилившаяся на Алтае метель отрезала от школ еще 1500 детей

Более 2150 детей из 19 районов Алтайского края вынуждены находиться на дистанционном обучении. Причина в том, что школьные автобусы не могут выйти на маршруты из-за заваленных снегом дорог. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе краевого Министерства образования и науки.

Напомним, накануне от школ были отрезаны порядка 700 детей в 13 районах региона. Однако усилившиеся минувшей ночью ветер и метель завалили дороги снегом. Подчеркивается, что школьные маршруты будут восстанавливать по мере очистки трасс.

Как уже сообщал amic.ru, синоптики обещают, что сегодняшний день станет последним ветреным. Уже завтра, 30 января, на Алтай придет сибирский антициклон. Он принесет с собой морозы, безветрие и отсутствие осадков.