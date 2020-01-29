Движение на 18 трассах в Алтайском крае остается ограниченным. Чуйский тракт открыли

Все службы в Алтайском крае продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. По мере улучшения погодных условий трассы в регионе открываются и на данный момент движение разрешено по следующим участкам:

Алейск – Чарышское, от г. Алейска до с. Усть-Калманка, с км 0+000 по 67+000;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с. Солонешное до с. Березовка, с км 27+000 по 62+673;

Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, от с. Солоновка до с. Солонешное, с км 27+000 по 97+158;

Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, с км 0+000 по 113+772, а также на трассе Р-250 "Чуйский тракт".

Ранее были открыты автодороги Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай, Бийск – Белокуриха и Рубцовск – Угловское – Михайловское.

Тем не менее на 18 трассах движение остается закрытым:

Мамонтово – Солоновка – а/д А-322;

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Батурово – Киприно – Юдиха;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от с. Баево до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода;

Мельниковка – Александровка;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;

Топчиха – Парфеново – Песчаное;

подъезд к пос. Комариха;

Алейск – Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское;

Алейск – Петропавловское – Смоленское, от Алейска до с. Усть-Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;

А-322 – Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское;

Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное;

Быканов Мост – Солоновка – Солонешное;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с. Алексеевка до с. Березовка;

Бийск – Усканиха – Соусканиха;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;

Быстрянка – Красногорское.

Отметим, что на автодороге Троицк – Целинное, с 5 км по 71 км, проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.