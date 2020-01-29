Три десятка полицейских продолжают искать пропавших на Алтае подростков

В Алтайском крае продолжаются поиски 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Процесс не прекращался даже во время снежных бурь. Однако масштабы операции сократились.

Сейчас подростков ищут около 30 полицейских. Помогают спасатели и волонтеры, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на краевое управление МВД.

Как уже неоднократно писал amic.ru, подростки пропали 7 января в поселке Токарево под Новоалтайском.

Вероятно, что последним пропавших мог видеть их 48-летний сосед. Его доставили в отделение полиции Новоалтайска, однако там он покончил с собой. Стражи порядка отрицают связь между двумя инцидентами, но родственники подростков подтвердили журналистам amic.ru, что дети знали мужчину и проводили с ним много времени.