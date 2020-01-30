Всегда готов дарить подарки: как "Пионер" поздравил барнаульцев с Новым годом

В канун новогодних праздников в торгово-развлекательном центре "Пионер" проходила акция "Новогодняя почта". Участники должны были написать письма Деду Морозу и опустить их в специальный почтовый ящик в зоне фуд-корта.

Поступило очень много замечательных писем! ТРЦ "Пионер" благодарит каждого из участников. Выбор был по-настоящему непростым! В итоге победителями акции стали: Галина Хитабулловна, Яна Иванова и Анастасия Атакумова.

ТРЦ "Пионер" в новом году желает всем крепкого сибирского здоровья, теплого семейного счастья и множество приятных моментов!

Исполняйте мечты с "Пионером"!

ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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