Житель Архангельска спас провалившуюся под лед собаку

Семья из Архангельска прогуливалась вдоль реки, когда за ними увязалась дворовая собака. Люди покормили и погладили пса, после чего животное отправилось по своим делам.

"Дочь повернулась, говорит: собака тонет. Видимо, она по льду пошла и провалилась. Пришлось раздеться", – рассказывает Александр.

Мужчина спустился в воду и вытащил дворняжку. 19 января он купался в проруби, а в этот раз, по словам спасителя, вода была теплее.

Во время спасательной операции Александр порезал ноги, и супруге пришлось идти в аптеку за бинтами. Тем не менее история закончилась благополучно и без серьезных проблем для здоровья.

Видео: Mash