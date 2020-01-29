Семья из Архангельска прогуливалась вдоль реки, когда за ними увязалась дворовая собака. Люди покормили и погладили пса, после чего животное отправилось по своим делам.
"Дочь повернулась, говорит: собака тонет. Видимо, она по льду пошла и провалилась. Пришлось раздеться", – рассказывает Александр.
Мужчина спустился в воду и вытащил дворняжку. 19 января он купался в проруби, а в этот раз, по словам спасителя, вода была теплее.
Во время спасательной операции Александр порезал ноги, и супруге пришлось идти в аптеку за бинтами. Тем не менее история закончилась благополучно и без серьезных проблем для здоровья.
Видео: Mash
Комментарии
Заголовок:
Житель Архангельска спас провалившуюся под лед собаку
Подпись под видео:
Спасение провалившейся под лед дворняжки в реку в Астрахани
Как бы между ними несколько тыщ км. Прошу уточнения.
Легче легкого- семья из Архангельска гуляли в Астрахани. Че не понятного то?
Все не так. Собака за семьей из Архангельска перла аж до Астрахани, захотела водички попить - итог на видео.