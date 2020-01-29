Самая красивая женщина в мире в очередной раз разделась для журнала

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вновь снялась топлес. На этот раз для журнала Love. Фотографии появились в Instagram-аккаунте главного редактора издания Кэти Гранд.

На одном из кадров Хадид позирует топлес в розовых кожаных штанах на шнуровке, а на ее оголенную грудь нанесена ровная полоска черной краски. Модель запечатлена без каких-либо аксессуаров и с собранными волосами.

На другом снимке Хадид сфотографировали без бюстгальтера в рваных джинсах и колготках в сетку. При этом тело девушки расписано узором. Образ дополняет изолента, которую приклеили поверх груди.

Напомним, ранее 23-летнюю Хадид признали самой красивой женщиной мира. Эксперты изучили внешность модели с помощью новейших компьютерных методов, которые используют пластические хирурги . Выяснилось, что звезда на 4,35% соответствует золотому сечению. Глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форма лица Хадид очень близки к тому, что в Древней Греции считали совершенством.