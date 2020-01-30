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Лениться разрешается: пельмени под шубой на ужин по рецепту от Sofi

, ИА "Амител"
Возможно, самые вкусные пельмени в вашей жизни

Сегодня лениться разрешается, потому что наш фудблогер Sofi предлагает приготовить на ужин самое привычное блюдо под нехитрым прикрытием – пельмени под сырно-чесночным соусом с томатами. "Очень вкусно, ручаюсь!" – утверждает Sofi. Проверим?

Пельмени под шубой

Что потребуется?

  • брынза или любой рассольный сыр – 150-170 г
  • сыр твердый – 100 г
  • пельмени – 35-40 шт. (можно покупные)
  • петрушка – 3-4 веточки
  • чеснок – 1 зубчик
  • помидоры – 2 шт.
  • соль, лавровый лист.

Как готовить?

1. Брынзу покрошить вилкой, сыр натереть на крупной терке. Петрушку мелко порубить, помидоры порезать пластиками. В отдельной емкости смешать сыры, зелень, чеснок, пропущенный через пресс.
2. В кастрюлю налить воду, посолить и положить лавровый лист. В закипевшую воду аккуратно выложить пельмени. Как всплывут, ровно через минуту вынуть из воды.
3. Выкладываем в жаропрочную форму пельмени, сверху сырную массу и томаты. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.
4. Достаем из духовки и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

Больше рецептов от Софи смотрите в ее Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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