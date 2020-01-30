Лениться разрешается: пельмени под шубой на ужин по рецепту от Sofi

Сегодня лениться разрешается, потому что наш фудблогер Sofi предлагает приготовить на ужин самое привычное блюдо под нехитрым прикрытием – пельмени под сырно-чесночным соусом с томатами. "Очень вкусно, ручаюсь!" – утверждает Sofi. Проверим?

Пельмени под шубой

Что потребуется?

брынза или любой рассольный сыр – 150-170 г

сыр твердый – 100 г

пельмени – 35-40 шт. (можно покупные)

петрушка – 3-4 веточки

чеснок – 1 зубчик

помидоры – 2 шт.

соль, лавровый лист.

Как готовить?

1. Брынзу покрошить вилкой, сыр натереть на крупной терке. Петрушку мелко порубить, помидоры порезать пластиками. В отдельной емкости смешать сыры, зелень, чеснок, пропущенный через пресс.

2. В кастрюлю налить воду, посолить и положить лавровый лист. В закипевшую воду аккуратно выложить пельмени. Как всплывут, ровно через минуту вынуть из воды.

3. Выкладываем в жаропрочную форму пельмени, сверху сырную массу и томаты. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.

4. Достаем из духовки и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

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