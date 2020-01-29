Мошенники предлагают жителям Алтайского края прививки от коронавируса

Минздрав Алтайского края предупреждает жителей региона об активизации мошенников. Неизвестные звонят гражданам и предлагают им прививки от коронавируса.
"Населению края поступают звонки с предложением поставить прививку от коронавируса в своей медицинской организации, предварительно оплатив ее дистанционно позвонившему. Такие сообщения являются мошенническими", — написали на странице министерства в Instagram.
ВНИМАНИЕ! Населению края поступают звонки с предложением поставить прививку от коронавируса в своей медицинской организации, предварительно оплатив ее дистанционно позвонившему. Такие сообщения являются МОШЕННИЧЕСКИМИ! Вакцина от распространяющегося в Китае вида коронавируса находится в стадии разработки, ее пока нет. Кроме того, на территории России зарегистрированных случаев заболевания от данного вируса нет! Все службы нашей страны проводят профилактическую работу в отношении возникновения вспышки заболеваемости у нас. Алтайские медики уже получили четкие рекомендации по работе с любым пациентом с признаками ОРВИ и гриппа. Первым делом собирается подробный анамнез заболевания, выясняется, не был ли больной в течение предыдущих двух-трех недель в Китае или в контакте с человеком, приехавшим оттуда. Если такая возможность не исключена, то пациенту предложат госпитализироваться, проведут анализ крови и мазков из носа и ротовой полости на наличие коронавируса и продолжат лечить вне зависимости от полученных результатов.
В Минздраве пояснили, что вакцина находится на стадии разработки, а случаев заражения новым типом вируса на территории России нет. Все службы в стране ведут работу по профилактике заболевания, а люди с признаками заражения проходят специальное обследование.
Комментарии
Мне никто не звонит, сторанно.