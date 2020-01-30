Больше пяти тысяч. Сколько будут получать алтайские учителя за классное руководство

Учителя Алтайского края, имеющие классное руководство, с 1 сентября 2020 года будут получать ежемесячно более пяти тысяч, которые обещал президент Владимир Путин. С учетом региональной доплаты будет выходить от 6,3 тысячи до 8,5 тысячи рублей, эта прибавка коснется 16 тысяч педагогов, сообщил порталу amic.ru во время пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко.

"С 2020 года учителя региона, которые взяли на себя классное руководство, будут получать доплату в пять тысяч рублей. Кроме того, в крае сохранится региональная доплата, которая составляет от 1,3 тысячи до 3,5 тысячи рублей", – рассказал министр.

Из 24 тысяч педагогов (в том числе и из средних специальных образовательных организаций) с 1 сентября 2020 года выплату будут получать 16 тысяч с небольшим.

В год региону на "президентскую" доплату нужно почти 1,6 млрд рублей. Их выделит федеральный бюджет. В 2020 году Алтайский край получит около 500 млн. Меньше, потому что выдавать их начнут не с начала года. Еще 240 млн ежегодно выделяют на выплаты за классное руководство из краевого бюджета. Путин заявил, что все регионы должны сохранить имеющиеся у них доплаты.

Министр напомнил, что краевая надбавка в 2019 году была включена в компенсационную часть оклада (то есть гарантированную), а раньше была в стимулирующей. Напомним, есть еще окладная часть зарплаты, она тоже гарантированная.