Еще две трассы в Алтайском края закрыли для движения автомобилей

Из-за непогоды трассы на территории Алтайского края продолжают менять свой статус. В некоторых районах движение для автомобилей открывают, а в других наоборот закрывают.

Проезд для всех видов транспорта был восстановлен на двух дорогах: Бийск — Мартыново — Ельцовка - граница Кемеровской области и Троицк — Целинное.

При этом, закрыли трассы: Нижнекаменка – Старобелокуриха, от с. Старобелокуриха до с. Нижнекаменка, и Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай на участке от с. Советское до с. Нижнекаменка.

Кроме того, ограничение введено на трассах:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с.Баево — до с.Верх-Суетка, от с.Нижняя Суетка до Славгорода;

Мельниковка — Александровка", с 0 км по 19 км;

Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава, с 20 км по 73 км;

Топчиха — Парфеново — Песчаное, с 0 км по 44 км;

Подъезд к пос. Комариха;

Алейск – Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское;

Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с.Усть — Пристань и от с.Петропавловское до с. Смоленское;

А–322 – Горняк — Староалейское, от Горняк до с. Староалейское;

Быканов мост – Солоновка – Солонешное, от примыкания к а/д Бийск-Белокуриха до с. Солоновка;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с.Солонешное до с.Березовка;

Бийск – Усятское – Соусканиха- Верх-Кажа;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;

Быстрянка – Красногорское;

Мамонтово – Солоновка – а/д А-322.

Таким образом, 19 трасс остаются закрытыми для движения.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.