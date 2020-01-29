Благотворительные фонды отказались помогать в борьбе с раком российскому трансгендеру

19-летней Софье, которая раньше была Антоном, отказались помогать благотворительные фонды, пишет Mash.

Врачи нашли у Софьи тяжелую форму онкозаболевания, которое образовалось после лечения апластической анемии. После пересадки стволовых клеток в организме человека образовались опухоли.

Родители пытались справиться самостоятельно, но позже обратились к благотворительным фондам. Некоторое время организации помогали в лечении, но потом пошел слух о том, что Софья употребляет гормональные препараты (экс-Антон эту информацию отрицает). После этого фонды отказали семье в помощи.

Месяц лечения обходится семье в 1,5 миллиона и своих денег не хватает.