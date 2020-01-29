Осужденные вышли на очистку улиц Рубцовска от снега

Ликвидировать последствия мощного снегопада в Рубцовске помогают осужденные, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

На уборку городских улиц вывели людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества.

"Если очисткой улиц и тротуаров города занимаются коммунальные службы, то для муниципальных предприятий востребованным стал труд осужденных к обязательным работам", – уточнили в ведомстве.

В список подлежащих уборке осужденными территорий вошло 12 объектов. Каждый из них трудится от двух до четырех часов в день.

Контролируют рабочий процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями руководства организаций, на участках которых убирают снег.