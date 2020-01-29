"Ужель та самая Татьяна". Дочь экс-министра Алтая подозревают в случайном убийстве

Дочь бывшего министра экономического развития и туризма Республики Алтай Евгения Ларина объявили в розыск после насильственной смерти ее сожителя, сообщает "Банкфакс".

Издание со ссылкой на свой источник уточняет, что женщина вскоре сама явилась в отдел полиции и призналась в том, что случайно нанесла возлюбленному тяжелую травму.

По информации СМИ, Татьяна Ларина утверждает, что, защищаясь, воткнула нож в плечо мужчины и убежала из дома.

В пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай без указания имени подозреваемой уточнили, что инцидент случился 28 января 2020 года в Горно-Алтайске.

По версии следствия, после совместного употребления спиртного 38-летний мужчина стал угрожать ножом своей 36-летней подруге.

"Она, воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, в ответ на его агрессивное поведение и высказанные угрозы убийством схватила в руки оставленный потерпевшим на столе нож, клинком которого нанесла ему не менее одного удара в подключичную область, после чего с места происшествия скрылась", – сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина самостоятельно добрался до соседей. Они вызвали медиков, но до их приезда раненый скончался от кровопотери. По информации следователя, незадолго до фатального конфликта житель Горно-Алтайска избил возлюбленную.

Действия дочери чиновника квалифицированы как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Ранее в социальных сетях распространили ориентировку на Ларину. В ней говорилось, что подозреваемая в убийстве мужчины может передвигаться на автомобиле Toyota Corolla или Toyota Land Cruiser.