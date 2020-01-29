Жесткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Крупное ДТП произошло сегодня, 29 января, в Барнауле. Судя по фото, которыми активно делятся горожане в соцсетях, на пересечении Павловского тракта и Солнечной Поляны столкнулись КамАЗ и две иномарки.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ситуация на алтайских дорогах остается сложной. На данный момент из-за непогоды перекрыты почти два десятка трасс.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.