В Бермудском треугольнике нашли пропавший в 1925 году корабль

Морские археологи обнаружили затонувший корабль в районе Атлантического океана, известном как Бермудский треугольник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сюжет телеканала Science Channel.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что покоящееся на дне судно – это SS Cotopaxi, которое покинул порт Чарльстона почти век назад – 29 ноября 1925 года.

Торговый корабль подал сигнал бедствия через два дня после отбытия. Он исчез вместе со всеми членами экипажа.

Бермудский треугольник – район в Атлантическом океане, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Его территория ограничена треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Район является очень сложным для навигации: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.