Главу Республики Алтай экстренно госпитализировали в Москве

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Информацию подтвердил пресс-секретарь чиновника Михаил Максимов. По его словам, Хорохордину стало плохо во время командировки.

Обязанности главы региона временно будет исполнять первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов.

Как уже сообщал amic.ru, Хорохордин стал руководителем Республики Алтай осенью 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы региона после отставки прежнего главы — Александра Бердникова.

Хорохордину 47 лет. Он уроженец Алтайского края. Имеет два высших образования. В крае трудился на разных предприятиях, имеет слесарный опыт. В 2002 начал работать в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, в 2006-м перешел в управление по внутренней политике администрации президента. В 2012 году занял пост председателя некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС".