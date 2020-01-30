Четверг, 30 Январь, 09:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
8см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Алтайский футболист перешел в московский "Спартак"

, ИА "Амител"
Аренда Александра Соболева рассчитана до конца нынешнего сезона
Александр Соболев / Фото: matchtv.ru

Александр Соболев / Фото: matchtv.ru

Самарские "Крылья Советов" на своем сайте объявили об уходе нападающего Александра Соболева в московский "Спартак". В ближайшее время футболист прибудет в расположение "красно-белых", где проведет весеннюю часть сезона чемпионата 2019/2020.

В нынешнем сезоне Соболев провел за "Крылья" 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Самарский клуб в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 19 туров занимает предпоследнее, 15-е место. В активе "Крыльев" 18 очков. "Спартак" с 22 очками на 10-й строке.

Как уже сообщал amic.ru, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за томскую "Томь" и красноярский "Енисей".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.01.2020 08:57
о как!

Отличная новость!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:50
Шесть участков трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
09:40
Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу 3
09:39
Какого числа Масленица в 2020 году? 0
09:25
Реально ли в России снизить тарифы на электроэнергию и почему на Алтае свет дорогой 6
09:12
Что такое быстрочай по-алтайски и почему китайцы превращают кедр в "сырую картошку" 0
08:54
За что насчитали штраф и как снизить плату за свет – спроси директора БГЭС
В режиме онлайн гендиректор БГЭС поможет решить проблемные ситуации абонентов
08:41
Алтайский футболист перешел в московский "Спартак" 1
08:32
Алтайские медики рассказали, почему не стоит паниковать из-за коронавируса 2
08:16
Больше пяти тысяч. Сколько будут получать алтайские учителя за классное руководство 10
08:01
Жизнь под аккомпанемент природы. Почему барнаульцы стремятся поселиться за городом 0
07:44
Лениться разрешается: пельмени под шубой на ужин по рецепту от Sofi 3
07:34
Ученые назвали четыре продукта, которые сжигают жир 0
07:27
50 школ и 39 детсадов в Алтайском крае закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ 0
07:12
Против склероза и рака: на Алтае производят масло для вкусной и здоровой жизни 2
07:01
Искусство строительства. Названы лучшие архитектурные фото 2019 года 0
06:45
Когда пора менять электросчетчик и почему передавать показания выгодно 3
06:28
Два, три – продано. Между "Лентой" и "Ашаном" построят микрорайон из шести высоток 9
06:16
Это точно бабушка? 55-летняя австралийка покорила интернет своей фигурой 9
06:04
Водители Алтайского края нарушили ПДД в 2019 году на 450 миллионов 0
05:45
Замело, а теперь заморозит. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
00:21
Главу Республики Алтай экстренно госпитализировали в Москве 5
23:48
В Бермудском треугольнике нашли пропавший в 1925 году корабль 0
23:27
Жесткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 1
23:17
"Ужель та самая Татьяна". Дочь экс-министра Алтая подозревают в случайном убийстве 10
22:33
Осужденные вышли на очистку улиц Рубцовска от снега 3
22:10
Путин уволил главу Чувашии после неудачной шутки 5
21:46
Светлана Ходченкова поделилась с фанатами фотографией в нижнем белье 1
21:10
Благотворительные фонды отказались помогать в борьбе с раком российскому трансгендеру 0
20:46
Атеист из Бийска требует отправить нового министра культуры в монастырь 3
20:11
Еще две трассы в Алтайском крае закрыли для движения автомобилей 0
19:41
Мошенники предлагают жителям Алтайского края прививки от коронавируса 1
19:12
Самая красивая женщина в мире в очередной раз разделась для журнала 1
18:46
Алтайский эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через посылку 0
18:10
Житель Астрахани спас провалившуюся под лед собаку 3
17:51
Коронавирус у двух жителей Кузбасса не подтвердился 0
17:40
Режим ЧС ввели в трех районах Алтайского края из-за метели 1
17:21
Три десятка полицейских продолжают искать пропавших на Алтае подростков 0
17:10
Движение на 18 трассах в Алтайском крае остается ограниченным. Чуйский тракт открыли 1
16:37
Усилившаяся на Алтае метель отрезала от школ еще 1,5 тысячи детей 2
16:18
Алтайских хоккеистов вызвали в сборную России 2
16:02
Иностранцам упростят въезд в Россию 4
15:42
Здание СПИД-центра в Барнауле пытаются продать в четвертый раз 5
15:29
Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае 1
15:27
Вторая жизнь: что нужно знать при реставрации автомобиля 0
15:15
Предполагаемый убийца ростовского депутата свел счеты с жизнью 4
15:05
Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора 21
14:49
Часть депутатов парламента Алтая отказались от условного голосования по Конституции 7
14:29
Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства 33
14:15
Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за ДТП 2
14:04
Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности 26

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.