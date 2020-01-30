Алтайский футболист перешел в московский "Спартак"

Самарские "Крылья Советов" на своем сайте объявили об уходе нападающего Александра Соболева в московский "Спартак". В ближайшее время футболист прибудет в расположение "красно-белых", где проведет весеннюю часть сезона чемпионата 2019/2020.

В нынешнем сезоне Соболев провел за "Крылья" 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Самарский клуб в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 19 туров занимает предпоследнее, 15-е место. В активе "Крыльев" 18 очков. "Спартак" с 22 очками на 10-й строке.

Как уже сообщал amic.ru, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за томскую "Томь" и красноярский "Енисей".