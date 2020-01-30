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Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу

, ИА "Амител"
Лежать ему не долго
Фото: twnews.at

Фото: twnews.at

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что ему пришлось лечь в больницу из-за обострения панкреатита, пишет РБК.

Причиной этому, по словам политика, стали стрессы и нарушение режима питания. 

"Лег на пару дней прокапаться", – пояснил он изданию. 

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о госпитализации Хорохордина якобы из-за проблем с алкоголем. В пресс-службе губернатора этот слух опровергли: "Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем".

Обязанности главы региона временно будет исполнять и. о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.01.2020 09:44
- гость -

С совестью у них у всех проблемы , а не с желудком

30.01.2020 09:50
Дюша Метёлкин

зайдите на Сноб..
"Главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в московскую клинику из-за проблем с алкоголем, сообщает Baza. Как чиновник сам сказал медикам, он пил уже в течение месяца. В больницу он попал 27 января в тяжелом состоянии." (С)

30.01.2020 09:50
Дюша Метёлкин

https://snob.ru/news/188162/

30.01.2020 10:12
- гость -

я не берусь утверждать что Хорохордин трезвенник и ЗОЖник, но наши СМИ готовы хоть что написать лишь бы привлечь к себе внимание.

30.01.2020 10:16
Дюша Метёлкин

2
30.01.2020 10:12
- гость -

возможно Вы правы.....
просто в одном месте - одно, в другом - другое......
и не то, что бы я интересовался этой темой. просто напрягает разнобой..

30.01.2020 10:27
Бабуля

Интернет стал ,как забор на проходной улице.Кто что захочет,то и напишет.Дюша,Вы все надписи на заборах читаете??Человек постоянно на виду,он там пришлый!!!Пару раз бы заметили в коматозе ХОЛа,тут же бы всем раструбили

30.01.2020 10:33
гость

медсестра Белочка капельницы ставит

30.01.2020 11:04
- гость -

Купание в гидрокостюме не помогло?

30.01.2020 11:40
обезьяна

цлабак, Олежка))
вон дядя Франк уже со стажем, а селезенка еще пашет . бггг

30.01.2020 12:14
- гость -

Привыкли грязь лить. Пора уже писак привлекать к ответу.

30.01.2020 12:40
- гость -

Довели мужика....Надо включать таким людям по программе дополнительный уход....массаж, сауну а может еще чего. А то теряем достойных, так и эти до пенсии не доживут.

30.01.2020 12:50
- гость -

Купание в гидрокостюме не помогло?

ну отморозил хозяйство, так на всю ж страну об ентом не скажешь...

30.01.2020 12:50
- гость -

Уважаемая обезьяна, я смотрю вам Франк очень сильно персонально не нравится.
С чем связано?

30.01.2020 13:42
- гость -

я смотрю вам Франк очень сильно персонально не нравится.
С чем связано?

С тем, что он марионетка фризина.

30.01.2020 15:42
обезьяна

30.01.2020 12:50
- гость -
Уважаемая обезьяна, я смотрю вам Франк очень сильно персонально не нравится.
С чем связано?



ответили , конечно, за меня уже, но скажу и я
всегда была за выборного градоначальника, выбирать его должны жители барнаула,
нам есть с кем сравнивать, в городе много достойных людей.

да и я знаю, кто конкретно стоит за ним, мне эти люди оченна не симпатичны, хотя бы потому что оставили край без леса

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