Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что ему пришлось лечь в больницу из-за обострения панкреатита, пишет РБК.
Причиной этому, по словам политика, стали стрессы и нарушение режима питания.
"Лег на пару дней прокапаться", – пояснил он изданию.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о госпитализации Хорохордина якобы из-за проблем с алкоголем. В пресс-службе губернатора этот слух опровергли: "Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем".
Обязанности главы региона временно будет исполнять и. о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов.
Комментарии
С совестью у них у всех проблемы , а не с желудком
зайдите на Сноб..
"Главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в московскую клинику из-за проблем с алкоголем, сообщает Baza. Как чиновник сам сказал медикам, он пил уже в течение месяца. В больницу он попал 27 января в тяжелом состоянии." (С)
https://snob.ru/news/188162/
я не берусь утверждать что Хорохордин трезвенник и ЗОЖник, но наши СМИ готовы хоть что написать лишь бы привлечь к себе внимание.
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30.01.2020 10:12
- гость -
возможно Вы правы.....
просто в одном месте - одно, в другом - другое......
и не то, что бы я интересовался этой темой. просто напрягает разнобой..
Интернет стал ,как забор на проходной улице.Кто что захочет,то и напишет.Дюша,Вы все надписи на заборах читаете??Человек постоянно на виду,он там пришлый!!!Пару раз бы заметили в коматозе ХОЛа,тут же бы всем раструбили
медсестра Белочка капельницы ставит
Купание в гидрокостюме не помогло?
цлабак, Олежка))
вон дядя Франк уже со стажем, а селезенка еще пашет . бггг
Привыкли грязь лить. Пора уже писак привлекать к ответу.
Довели мужика....Надо включать таким людям по программе дополнительный уход....массаж, сауну а может еще чего. А то теряем достойных, так и эти до пенсии не доживут.
Купание в гидрокостюме не помогло?
ну отморозил хозяйство, так на всю ж страну об ентом не скажешь...
Уважаемая обезьяна, я смотрю вам Франк очень сильно персонально не нравится.
С чем связано?
я смотрю вам Франк очень сильно персонально не нравится.
С чем связано?
С тем, что он марионетка фризина.
30.01.2020 12:50
- гость -
Уважаемая обезьяна, я смотрю вам Франк очень сильно персонально не нравится.
С чем связано?
ответили , конечно, за меня уже, но скажу и я
всегда была за выборного градоначальника, выбирать его должны жители барнаула,
нам есть с кем сравнивать, в городе много достойных людей.
да и я знаю, кто конкретно стоит за ним, мне эти люди оченна не симпатичны, хотя бы потому что оставили край без леса