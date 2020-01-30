Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что ему пришлось лечь в больницу из-за обострения панкреатита, пишет РБК.

Причиной этому, по словам политика, стали стрессы и нарушение режима питания.

"Лег на пару дней прокапаться", – пояснил он изданию.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о госпитализации Хорохордина якобы из-за проблем с алкоголем. В пресс-службе губернатора этот слух опровергли: "Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем".

Обязанности главы региона временно будет исполнять и. о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов.