Шесть участков трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае

Все службы и структуры в Алтайском крае продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об актуальной дорожной обстановке рассказали в МЧС.
В целях обеспечения безопасности перекрытыми остаются следующие участки дорог:
• К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от Курьи до границы с Республикой Казахстан);
• К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);
• К-22 Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от с. Баево до г. Славгорода);
• К-31 Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;
• К-86 Алексеевка – Березовка – Солонешное;
• К-34 Бийск – Усятское – Соусканиха.
На других федеральных трассах проезд автомобилей обеспечен. Тем не менее водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Комментарии