"Уважаемые инвалиды, паркуйтесь": Барнаул снова отметился в соцсетях Варламова

Блогер-урбанист Илья Варламов на странице в Twitter показал фотографии заснеженных парковок в Барнауле.
Уважаемые инвалиды, паркуйтесь, ни в чём себе не отказывайте.— Ilya Varlamov (@varlamov) January 29, 2020
Барнаул. pic.twitter.com/8bN1stlIFJ
В комментариях пользователи отметили, что проблема с уборкой снега в городе касается не только парковок для инвалидов, но и всей дорожной системы в целом.
Комментарии
Варламов, руки в кровь еще не сбил от клавиатуры?)))))
Взял бы лопату и помог, трепло.... еще бы и 89 руб за час заплатили.
Диванные войска вышли на службу. -Что он сделал, чтобы жизнь в городе стала лучше?
Забодал уже этот деятель. См рекомендацию выше, Варламов. Без тебя как нибудь уж
30.01.2020 10:21
- гость - - не наговаривайте, не 89 а 88р/час!
А по парковкам для инвалидов, да их и так дофига этих парковок, что касается нечищенности - так их идля обычных машин днем с огнем не сыскать,
А этот клавиатурный гирой, свое мнение с своим америкосомским твитером засунул бы в зад себе и кукарекал о чем то более полезном.
Что ж он на втором фото не показал, что рядом с парковкой нечищенной для инвалидов, точно такая же парковка точно так же не чищенная для простых смертных?
блогер-урбанист это заразная болезнь
подписываюсь под каждым комментарием выше. Блогер-общественник это не только диагноз, но и сразу характеризует человека, как бездельник, трутень ничего не умеющий делать, вечно все и вся критикующей лентяй.
А может, что публикуя свои половые перверсии (возможно гомосексуального характера) на большую аудиторию, блогер страдающий фрустрацией так борется с несправедливостью? Поди занай....
Что Вы на него вздернулись? Инвалиды будут расчищать завалы???? Верните мои деньги с ЖЭУ я и во дворе буду чистить.
"Варламов, руки в кровь еще не сбил от клавиатуры?"
"А этот клавиатурный гирой"
"Забодал уже этот деятель."
...
Люди вы вообще отдаёте себе отчет какую ахинею пишите?
Т.е. в нашем городе все завалено снегом по самые уши и проблему признавал в том числе и губернатор, а у вас виноват тот, кто про это говорит.
Сами-то много снега в городе убрали?
Каждый должен выполнять свою работу. Кстати, насколько мне известна деятельность Варламова, то вам и не снился тот уровень вовлеченности в решение проблем. И вообще его работа - это СМИ, т.е. у него Фирма.
Инвалиды по умнее Варламова. Зимой ее разъедают на авто.
Уважаемый блогер-урбанист. Жители Барнаула в курсе, что город чистится через пень колоду. Спасибо Вам за Ваше ценное существование
А как будто без этого гения ,жители Барнаула не знают о проблеме не чищенных тротуаров и дорог!!Инвалиду прежде чем доехать до парковки,как то нужно добраться до машины,по не чищенным тротуарам и дворам.Только бы хайпануть,что снег,что дождь,что фасад зданий.
интересно, как определяют процент парковочных мест для инввлидов? С учётом статистики, или какие-то нормативы есть? Вижу одно, парковок для инвалидов больше, чем требуется и на них паркуются другие инвалиды, без справок, с недоразвитым мозгом.
Граждане комментаторы, остыньте.
Каждый занят своим делом.
Варламов - блогер, то есть человек, который ведёт свой видеоблог в ютьюб, зарабатывает этим себе деньги на хлеб и воду)
Кроме того, Варламов - урбанист. Если бы вы спокойно погуглили, то поняли бы что это профессия, вполне обычная для нашего времени.
Помимо всего прочего, такие люди упрощают жизнь современного человека в современном мегаполисе. То есть это, вообще то, полезный персонаж.
А вы его сцаными тряпками)))
Понятно, что он перегнул палку по поводу парковок: их не только для инвалидов нет, их нет ни для кого. Более того, сейчас даже в самом центре города - перекрёсток Ленина и Молодежки около АГУ - тротуары не чищены, снега чуть не по пояс.
Не надо так рэксать на него, он во многом здравые вещи озвучивает, например про уродские здания на Красноармейском напротив 86-й школы)
Бабуля, барнаульцы то знают, и, скорее всего они и прислали эти фотки Варламову. Или вы думаете что он каждый месяц к нам наведывается? На блогера подписано много людей, пусть смотрят, как выглядит нормальная зима. Сколько снегоуборочной техники простаивает в Москве в то время её очень не хватает нам в сибири...
Варламову в помощь - а на таких очищенных парковках будут парковаться быдловодители, которым этот знак не знаком, а доблестные полиционеры бездействуют!
Одно дело что эту проблему знаем мы, и сколько мы тут не кричим она не решается. Другое дело вот этот Одуванчик ее выставил в своем блоге, тут сразу тень на Губернатора и его свиту ложится. Смотришь проблема быстрее решится. Ведь одно дело ходить по местным царькам и просить, а другое упасть в ноги более высокого ранга. Проблемы сразу решаются.
Хоть кто-то думает о Барнауле, остальные заваленные снегом с диванов строчат как все хорошо у нас
ну завалено , но ведь не страшно, пройти можно, отвыкли у нас от настоящих зим, нежные все стали