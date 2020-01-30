"Уважаемые инвалиды, паркуйтесь": Барнаул снова отметился в соцсетях Варламова

Блогер-урбанист Илья Варламов на странице в Twitter показал фотографии заснеженных парковок в Барнауле.

Уважаемые инвалиды, паркуйтесь, ни в чём себе не отказывайте.



Барнаул. pic.twitter.com/8bN1stlIFJ — Ilya Varlamov (@varlamov) January 29, 2020

В комментариях пользователи отметили, что проблема с уборкой снега в городе касается не только парковок для инвалидов, но и всей дорожной системы в целом.