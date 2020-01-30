"Уважаемые инвалиды, паркуйтесь": Барнаул снова отметился в соцсетях Варламова

Блогер-урбанист Илья Варламов на странице в Twitter показал фотографии заснеженных парковок в Барнауле.
Уважаемые инвалиды, паркуйтесь, ни в чём себе не отказывайте.— Ilya Varlamov (@varlamov) January 29, 2020
Барнаул. pic.twitter.com/8bN1stlIFJ
В комментариях пользователи отметили, что проблема с уборкой снега в городе касается не только парковок для инвалидов, но и всей дорожной системы в целом.
Комментарии
Варламов, руки в кровь еще не сбил от клавиатуры?)))))
Взял бы лопату и помог, трепло.... еще бы и 89 руб за час заплатили.
Диванные войска вышли на службу. -Что он сделал, чтобы жизнь в городе стала лучше?
Забодал уже этот деятель. См рекомендацию выше, Варламов. Без тебя как нибудь уж
30.01.2020 10:21
- гость - - не наговаривайте, не 89 а 88р/час!
А по парковкам для инвалидов, да их и так дофига этих парковок, что касается нечищенности - так их идля обычных машин днем с огнем не сыскать,
А этот клавиатурный гирой, свое мнение с своим америкосомским твитером засунул бы в зад себе и кукарекал о чем то более полезном.
Что ж он на втором фото не показал, что рядом с парковкой нечищенной для инвалидов, точно такая же парковка точно так же не чищенная для простых смертных?
блогер-урбанист это заразная болезнь