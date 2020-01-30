Пособия и социальные выплаты в России вырастут на 3%

С 1 февраля пособия и социальные выплаты в России проиндексируют на 3%, сообщают "Известия". Соответствующее постановление Минтруда и соцзащиты было направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.

В постановлении речь идет о выплатах Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также о выплатах ветеранам на содержание собак-проводников, компенсациях и иных выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособиях на погребение, единовременных выплатах беременным женам солдат-срочников и страховых выплатах.