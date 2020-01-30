Барнаульца отправили в колонию за пьяную езду

50-летнего жителя Барнаула осудили на полгода колонии-поселения за нетрезвую езду. Также мужчину лишили прав на три года.

Как сообщают в краевой прокуратуре, барнаулец уже имел две судимости за управление авто в состоянии опьянения. Однако ни штрафы, ни обязательные работы не помогли.

В ноябре 2019 года горожанин вновь выпил и сел за руль. На суде мужчина не смог объяснить причины своего поведения, однако заявил, что машину уже продал, и просил назначить условный срок.

Правда, на судью это не повлияло. Ближайшие шесть месяцев барнаулец проведет в колонии-поселении.

Напомним, за повторную пьяную езду для автомобилистов предусмотрены различные виды наказаний: от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.